El jefe del Mosad viaja a Catar para discutir nueva propuesta de acuerdo de Hamás

El jefe del Mosad -la agencia de inteligencia en el exterior de Isreal-, David Barnea, viajó este viernes a Doha para recibir la nueva propuesta de Hamás para un alto el fuego e la Franaj de Gaza y discutir los detalles con Catar, uno de los países mediadores y principal interlocutor con los islamistas.



Está previsto que Barnea, que viajó solo sin la delegación negociadora al completo, se reúna con el primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, para discutir la propuesta, que incluiría la liberación de los 116 rehenes que quedan dentro de la Franja, según el canal público israelí Kan.



El jefe del Shin Bet -la agencia de seguridad interior-, Ronen Bar; o el mayor general Nitzan Alon, quien supervisa las conversaciones en nombre del Ejército, quienes suelen acompañar a Barnea, no han viajado en esa ocasión, según Kan.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, autorizó ayer jueves el envío de un equipo de negociación a Catar para analizar al propuesta enviada por Hamás la noche del miércoles, calificada por oficiales israelíes como "esencialmente positiva", aunque se muestran cautos sobre la posibilidad de un acuerdo.



Netanyahu mantuvo anoche una reunión con el gabinete de seguridad, donde los ministros del ala dura del gobierno, Itamar Ben Gvir (Seguridad Nacional), y Bezalel Smotrich (Finanzas), mostraron su desacuerdo con la decisión y amenazaron con abandonar la coalición si Israel llega a un acuerdo con Hamás.



El primer ministro también conversó ayer por teléfono con el presidente estadounidense, Joe Biden, al que le dijo que Israel solo frenará la guerra cuando consiga "todos sus objetivos", que son destruir a Hamás y recuperar a todos los secuestrados.



El jefe del buró político de Hamás, Ismail Haniyeh, presentó la noche del miércoles a los mediadores de Catar y Egipto "ideas con el objetivo de alcanzar un alto el fuego" en la Franja de Gaza, y fuentes del grupo destacan su espíritu "constructivo y positivo", pero insisten en que no aceptarán ningún pacto que no conduzca al cese definitivo de las hostilidades.



Mientras se discute una nueva propuesta de tregua en Gaza, la tensión en la frontera entre Israel y Líbano sigue al alza, después de que ayer Hizbulá lanzara su peor ataque desde octubre, más de 200 cohetes y más de 30 drones explosivos a comunidades del norte de Israel, provocando extensos daños e incendios, y matando a un soldado.



El ataque responde a la muerte de uno de sus altos comandantes en un bombardeo israelí cerca de Tiro la víspera; mientras la comunidad internacional se afana en lograr una salida diplomática que evite otra guerra entre Israel y Hizbulá, algo que se vería facilitado si se logra un acuerdo en la Franja de Gaza con Hamás.



El líder del Hizbulá, Hassan Nasrallah, se reunió hoy con una delegación de Hamás, encabezada por Khalil Al Hayya, para hablar de la situación en Gaza y de las conversaciones para el cese del fuego.



Las partes hablaron de "los últimos acontecimientos políticos y de seguridad en Israel y Gaza", y de las conversaciones para el cese del fuego, señaló el grupo libanés, que comenzó sus ataques hacia el país hebreo el 8 de octubre "en solidaridad con la resistencia palestina en Gaza".



Desde octubre, Israel y Hamás solo han logrado un acuerdo de tregua durante una semana, en la que fueron liberados 105 rehenes por 240 presos palestinos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es