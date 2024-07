Borrell dice que Orbán "no representa a la UE de ninguna manera" en su reunión con Putin

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó este viernes que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, "no representa a la UE de ninguna manera" en su entrevista hoy con el presidente ruso, Vladímir Putin, sobre quien pesa una orden de arresto internacional por la deportación de niños ucranianos, recordó.



En una declaración, Borrell enmarcó la visita de Orbán a Moscú, prevista en principio para hoy, "exclusivamente" en el marco de las relaciones bilaterales entre Hungría y Rusia".



Pese a que Hungría es ahora el Estado miembro de la UE que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo hasta el próximo 31 de diciembre, "esto no implica ninguna representación exterior de la Unión", subrayó el jefe de la diplomacia europea en un comunicado.



Borrell recordó que ese papel es responsabilidad "exclusiva" del presidente del Consejo Europeo a nivel de jefes de Estado o de Gobierno y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a nivel ministerial.



Y al igual que subrayase la víspera el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Borrell recalcó que "Orbán no ha recibido ningún mandato del Consejo de la UE para visitar Moscú".



"La posición de la UE sobre la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania se refleja en muchas conclusiones del Consejo Europeo. Esta posición excluye los contactos oficiales entre la UE y el presidente Putin. Por tanto, el primer ministro húngaro no representa a la UE de ninguna manera", remarcó el jefe de la diplomacia europea.



Además, Borrell señaló que "vale la pena recordar que el presidente Putin ha sido acusado por la Corte Penal Internacional y se ha emitido una orden de arresto por su papel en relación con la deportación forzada de niños de Ucrania a Rusia".



Por su parte, el primer ministro húngaro reiteró este viernes que la paz en Ucrania no llegará sin diálogo, y que la UE debería dar más pasos en este asunto, en declaraciones a la radio pública Kossuth, en las que no aclaró si hoy se entrevistará o no con Putin, en Moscú.



El primer ministro húngaro, que asumió el pasado lunes la presidencia rotativa y semestral de la Unión Europea, se entrevistó el martes en Kiev con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien le pidió que considere la posibilidad de negociar con Rusia un alto el fuego que permita "acelerar" las conversaciones de paz.



La oficina de prensa de Orbán informó el jueves de que el primer ministro viajará hoy a la ciudad azerbaiyana de Shusha para asistir el sábado a la cumbre informal de la Organización de Estados Túrquicos (OTS).

