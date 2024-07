Maduro anuncia que el próximo miércoles reinicia las conversaciones con Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes que el próximo miércoles reiniciará el proceso de diálogo con el Gobierno de Estados Unidos, luego de -dijo- haber recibido propuestas de retomar conversaciones durante dos meses.



"Yo he recibido la propuesta durante dos meses continuos del Gobierno de los Estados Unidos para restablecer las conversaciones y el diálogo directo, luego de pensarlo durante dos meses he aceptado, el próximo miércoles se reinician las conversaciones con EE.UU.", dijo el mandatario en su programa de televisión semanal.



Maduro señaló que esta nueva ronda de negociación será que Estados Unidos "cumpla con los acuerdos firmados en Catar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulaciones".



"Además, que sean diálogos públicos, sin especulación, no nos vamos a estar viendo escondidos", añadió.



El mandatario dijo que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, será el representante por la nación caribeña en este proceso de diálogo, junto al gobernador del estado Miranda (norte), Héctor Rodríguez.



"Vamos a debatir y a buscar nuevos acuerdos para que se cumpla lo firmado en Catar, quiero diálogo, quiero entendimiento, quiero futuro para nuestras relaciones, quiero cambios, eso sí, bajo la soberanía absoluta y la independencia de Venezuela", sostuvo.



Desde marzo de 2022, cuando una delegación de la Casa Blanca viajó a Caracas a reunirse con Maduro, las conversaciones entre EE.UU. y Venezuela han sido intermitentes, y con altibajos.



Los encuentros se repitieron posteriormente en varios lugares, con, al menos, una segunda visita de una misión estadounidense a Caracas.



Entre los acuerdos alcanzados, se encuentra el levantamiento parcial de sanciones norteamericanas a Venezuela en octubre pasado, un alivio que fue revertido seis meses después, al no cumplir Caracas -según el Ejecutivo de Joe Biden- con lo pactado en el Acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición.



Uno de los incumplimientos señalados por el país norteamericano esta que no se hayan levantado las inhabilitaciones a todos políticos opositores venezolanos, sobre los que pesan sanciones administrativas, como la líder María Corina Machado, quien no puede presentarse a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio debido a esta medida.



Sin embargo, Venezuela consiguió -entre otros asuntos-, gracias a las negociaciones, la liberación del empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro, quien estaba preso en Miami hasta el pasado diciembre, a cambio de que cerca de una treintena de personas calificadas como presos políticos fueran puestas en libertad por las autoridades venezolanas.

