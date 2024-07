Biden promete acatar los límites de la Presidencia si es reelegido, a diferencia de Trump

El presidente de EE.UU., Joe Biden, prometió este lunes que si es reelegido en las elecciones de noviembre acatará los límites propios del cargo, a diferencia, según dijo, de su posible rival en esos comicios, el expresidente Donald Trump (2017-2021).



"Respetaré los límites del poder presidencial como lo he hecho durante estos tres años y medio, pero ahora cualquier presidente, incluido Donald Trump, se sentirá libre de ignorar la ley", dijo en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca.



Trump se anotó este lunes una victoria después de que el Tribunal Supremo determinara que goza de inmunidad parcial por sus esfuerzos como presidente para revertir el resultado de las elecciones de 2020, que desembocaron en el asalto al Capitolio. Además, la corte devolvió el caso a tribunales inferiores, lo que reduce las posibilidades de que sea juzgado antes de los comicios.



"Ahora, el pueblo estadounidense tiene que hacer lo que el Tribunal Supremo debería haber hecho. El pueblo estadounidense debe emitir un juicio sobre el comportamiento de Donald Trump", afirmó Biden, en un intentó por movilizar a los votantes para que acudan a las urnas.



El presidente aseguró que los estadounidenses merecían una respuesta en los tribunales sobre lo que ocurrió el 6 de enero de 2021 cuando su predecesor "envió una turba violenta al Capitolio de EE.UU. para impedir el traspaso pacífico del poder", ya que ese día estaba previsto que se certificaran los resultados de las elecciones de 2020.



Biden, que se enfrentó a los periodistas por primera vez después de su débil desempeño en el debate del 27 de junio frente a Trump, también aseguró que la decisión del Tribunal Supremo eliminaba el principio de igualdad con el que había sido fundado el país y la Constitución estadounidense.



"Esta nación se fundó sobre el principio de que en Estados Unidos no hay reyes en la que cada uno de nosotros era igual ante la ley, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente (...) pero la decisión de hoy, casi con toda seguridad, significa que prácticamente no hay límites en lo que un presidente puede hacer", apuntó.



El demócrata también citó a la jueza progresista del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor quien este lunes emitió un escrito expresando su desacuerdo con la decisión de sus compañeros del tribunal y en la que avisaba que el fallo podría dar a cualquier presidente el mismo poder que a un rey.



"Coincido con la disidencia expresada por la jueza Sotomayor", aseguró Biden, "ella dijo que el presidente es ahora un rey por encima de la ley. Con miedo por nuestra democracia, yo disiento, ¿Debería el pueblo estadounidense disentir?", apuntó.



Biden se encuentra por debajo de Trump en las encuestas electorales con 1,4 puntos porcentuales, según la media elaborada por el portal FiveThirtyEight.



Tras su enfrentamiento con Trump en el debate, los demócratas temen que su popularidad siga en descenso y hay voces dentro del partido que han pedido en público y en privado que retire su candidatura para la reelección con el objetivo de elegir a otro candidato para las elecciones de noviembre.

