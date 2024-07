Israel bombardea Jan Yunis, sur de Gaza, y causa al menos ocho muertos y 30 heridos

El Ejército israelí bombardeó en la noche de este lunes el este de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, matando a al menos ocho personas e hiriendo a otras 30, según la Media Luna Roja Palestina.



"Durante las horas de la noche, aviones de combate, en cooperación con el Comando Sur (el encargado de la ofensiva en la Franja), atacaron objetivos terroristas en la zona", anunció el teniente coronel Avichay Adraee y portavoz en árabe del Ejército israelí.



Los ataques se produjeron horas después de que el Ejército llamara a evacuar los barrios orientales de Jan Yunis, donde miles de personas se refugiaron cuando los soldados entraron el pasado 6 de mayo en Rafah, la ciudad en el extremo meridional de la Franja en la que llegaron a hacinarse 1,4 millones de desplazados gazatíes.



Esta orden de evacuación abre la puerta a una próxima operación terrestre de las fuerzas armadas israelíes en Jan Yunis, que supondría el retorno de las tropas a esta ciudad desde que la abandonaron el pasado 7 de abril, dando entonces por neutralizadas a las milicias palestinas.



En la mañana de este martes, el Ejército confirmó en un texto publicado en X que la "zona segura" de evacuación son las playas de Al Mawasi, en el sur oeste de la Franja, aunque aclaró que la orden no afecta a los pacientes y desplazados en el hospital Europeo.



Israel designó Al Mawasi como "zona segura" cuando comenzó su operación terrestre en Rafah, si bien las organizaciones humanitarias vienen denunciando desde entonces que no cuenta con la infraestructura ni recursos necesarios para gestionar un desplazamiento masivo.



Además, el pasado 21 de junio dos ataques israelíes contra este campo de refugiados mataron a 25 gazatíes.



La Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) estimó que unas 100.000 personas tendrán que desplazarse de Jan Yunis tras la orden israelí.



Fuentes palestinas confirmaron el domingo a EFE que en las áreas evacuadas (los suburbios de Jan Yunis, de Al Qarara, Bani Suheila, los barrios de Abasan y la ciudad de Khuza’a) hay un tercio de los desplazados de Rafah, y que se niegan a abandonar la zona porque no tienen a dónde ir.



Esta operación responde al lanzamiento ayer desde Jan Yunis por parte de la Yihad Islámica de al menos 20 cohetes contra las comunidades fronterizas del sur de Israel, el mayor ataque de este tipo en los últimos meses.



"Estamos acercándonos hacia la fase final de la eliminación del Ejército terrorista de Hamás", afirmó ayer el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.



En la última semana, el Ejército se prepara para implementar la "Fase C" de su ofensiva en Gaza, relativa al plan de posguerra en el territorio palestino, en el que han muerto más de 37.900 personas.



En una reunión del Comando Sur el domingo para valorar esta fase de la guerra, el Ejército pidió al gobierno cuatro semanas más para completar la operación de Rafah, lo que postergaría el plan de posguerra hasta, al menos, finales de julio, avanza el Canal 12.



En esta ciudad sureña, las tropas emboscaron un escuadrón de milicianos y desmantelaron distintas infraestructuras militares en el último día, según un comunicado castrense emitido hoy.



Además, el Ejército continúa su operación terrestre en el barrio de Shujaiya de ciudad de Gaza (norte) donde eliminaron "docenas de infraestructuras terroristas", entre ellas túneles y almacenes de armas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es