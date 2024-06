Absuelven a todos los acusados en el caso de los 'Papeles de Panamá'

Un tribunal de Panamá absolvió este viernes a los 28 imputados por el caso 'Papeles de Panamá', la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial (OJ).



"La jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez (...) absolvió a 28 personas acusadas del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en las causas acumuladas de los casos denominados 'Panama Papers' y 'Lava Jato', seguido a la firma de abogados Mossack Fonseca y sus colaboradores, así como a ciudadanos de nacionalidad alemana", detalló el Órgano Judicial en un comunicado.



En la sentencia, la jueza señala que en los Papeles de Panamá se determinó que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, con evidencias electrónicas que fueron aportadas al proceso en soporte papel, "no cumplieron con la cadena de custodia, así como los principios que rigen la prueba digital principalmente al carecer de valores 'hash' (algoritmo matemático para transformar bloques de datos) que permitieran tener certeza de su autenticidad e integridad".



Además, la juzgadora concluyó que "el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados, tanto de los fondos procedentes de Alemania, así como los de Argentina".



La jueza Marquínez decretó la "extinción de la acción penal por muerte de uno de los señalados en este proceso". Se trata del abogado Ramón Fonseca Mora, jefe y cofundador de la firma de abogados Mossack & Fonseca, quien falleció el pasado 9 de mayo a causa de una neumonía que se le complicó, según dijeron a EFE sus familiares.



De igual forma ordenó el levantamiento de las medidas cautelares personales y reales que pesan contra todos los procesados, entre los cuales está el abogado alemán Jürgen Mossack, socio fundador de la firma junto a Fonseca Mora. Mossack fue absuelto de todo cargo.



En el caso Lava Jato, el fallo indica que "no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas, procedentes de Brasil, al sistema financiero panameño con la finalidad de ocultar, encubrir, disimular o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas del delito precedente".



La trama 'Lava Jato' de Brasil se acumuló en un mismo expediente con el caso 'Papeles de Panamá', dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos investigados por la fiscalía.



La investigación por este caso comenzó en el 2016 "por hechos noticiosos relacionados con la operación 'Lava Jato' en Brasil, que vinculaba presuntamente a una oficina de abogados en Panamá dedicada a la creación de sociedades anónimas", como recordó el Órgano Judicial.



Por su lado, el juicio de los Papeles de Panamá comenzó el 8 de abril pasado, ocho años después de la histórica filtración de documentos del extinto bufete panameño Mossack Fonseca, que vinculó a personalidades de todo el mundo con el blanqueo de capitales.



El juicio por los Papeles de Panamá, concluyó el pasado 19 de abril, pero la jueza tomó el plazo de 30 días que le da la ley para emitir su veredicto en este caso investigado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía).



El proceso acumulado consta de 837 tomos y más de 427.000 páginas.

