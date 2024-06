Israel legaliza cinco nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada

El Gabinete de Seguridad israelí aprobó esta madrugada legalizar cinco puestos de avanzada (inicios de asentamientos ilegales) en la Cisjordania ocupada e imponer nuevas sanciones a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a propuesta del ministro de Finanzas, el ultraderechista, Bezalel Smotrich.



"Estas son medidas que protegen al Estado de Israel y transmiten un mensaje claro: ¡Nunca estableceremos un Estado terrorista en la Tierra de Israel! ¡Las acciones contra el Estado de Israel y a favor del reconocimiento unilateral de un Estado palestino recibieron una respuesta sionista apropiada!", escribió en su cuenta de X el ministro Smotrich.



El presidente del Consejo Yesha, Israel Ganz, el organismo que aglutina a todos los asentamientos de Cisjordania ocupada, celebró esta decisión que aseguró "fortalece al Estado de Israel".



"En estos días difíciles, cuando estamos en guerra por nuestro hogar, fortalecer las comunidades en la tierra de nuestros antepasados ​​es la respuesta sionista adecuada", dijo Ganz.



Los cinco asentamientos legalizados son Evyatar, Givat Assaf, Sde Efraim, Heletz y Adorayim.



“Felicito a mi amigo Smotrich por liderar la medida en la que tuve el honor de participar en su preparación”, escribió también en X, la ministra de Asentamientos y Proyectos Nacionales, Orit Strock.



Por su parte, Peace Now, organismo dedicado a monitorizar la situación en Cisjordania, lamentó que el Gobierno israelí "otorgue premios a criminales" en lugar de trabajar por dar una respuesta y una mayor seguridad a los residentes del sur, afectados por la guerra en Gaza, y a los del norte, donde hay más de 60.000 evacuados por el intercambio de fuego con Hizbulá, en el Líbano.



"Este es un gobierno ilegítimo que perdió la fe del pueblo hace mucho tiempo y está dirigido por una minoría extremista que tiene que salir de nuestras vidas", denunció Peace Now en un comunicado.



Smotrich, además de ser ministro de Finanzas, ocupa un cargo en el Ministerio de Defensa con responsabilidad sobre asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania, y ha abogado por la expansión de los asentamientos ilegales y la construcción de nuevas colonias, fuente de constantes enfrentamientos con la población palestina autóctona.



El periódico The New York Times reveló recientemente una grabación en la que el ultraderechista Smotrich detallaba un plan para la anexión de Cisjordania ocupada.



Bajo las normas internacionales se considera ilegal cualquier asentamiento en territorio militarmente ocupado, como ocurre con Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, pero bajo la ley israelí la mayoría de las colonias en esa zona están legalizadas, aunque el movimiento colono también se instala en este área sin autorización previa.

