Borrell señala tragedia "inconmensurable" en Gaza y pide "desesperadamente" alto el fuego

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este lunes que se necesita "desesperadamente" un alto el fuego que permita la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, donde la sociedad civil se está "desmoronando" y la tragedia es "inconmensurable".

"Necesitamos desesperadamente un alto el fuego que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. De lo contrario, la tragedia será inconmensurable. Bueno, ya es inconmensurable", manifestó Borrell a su llegada al Consejo de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Luxemburgo.

El jefe de la diplomacia europea aludió hoy, en este sentido, al comunicado de prensa conjunto que publicó la víspera con el comisario de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, en el que ambos alertaron de que la situación en Gaza ha alcanzado "un nuevo punto de inflexión" porque la prestación de ayuda humanitaria dentro de la Franja ya se ha vuelto una misión "casi imposible".

Borrell señaló hoy que esa declaración es "un grito de alarma", ya que no está entrando "ninguna ayuda" humanitaria en Gaza y muchos de esos bienes "serán destruidos, no utilizados, perdidos".

Pero lo importante, añadió, "no es el valor financiero, lo que se va a perder, sino el hecho de que no pueden entrar. Y si entra, no es posible distribuirla por falta de organización. El tejido social, no los edificios, ha sido destruido y la sociedad civil se está desmoronando", lamentó el alto representante.

Señaló también que el pasado fin de semana ha sido uno de los "más sangrientos" desde que comenzó la operación militar israelí con más de un centenar de palestinos muertos en varios ataques, incluidas las instalaciones de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) en Gaza, que según los militares estaban siendo usadas por combatientes de Hamás y de la Yihad Islámica para ocultar sus actividades terroristas.

Riesgo de desbordamiento "cada día mayor"

El también vicepresidente comunitario indicó que el riesgo de que esta guerra afecte al sur del Líbano y se desborde más allá de israel y Palestina es "cada día mayor". "Estamos muy preocupados", afirmó Borrell.

En este sentido, reiteró el apoyo de la UE a la propuesta de tregua presentada por el presidente estadounidense, Joe Biden, y respaldada por una reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU; y sobre la que Israel y Hamás negocian estas últimas semanas bajo la mediación de EE.UU., Egipto y Catar.

Este borrador de acuerdo estadounidense recoge en su primera fase una alto el fuego temporal durante el que se produciría un intercambio parcial de rehenes (mujeres, ancianos y heridos), a cambio de cientos de presos palestinos.

"El plan Biden que apoyamos, y seguimos apoyando, ciertamente no se está implementando. Por falta de voluntad de ambas partes, la última declaración del primer ministro (Benjamín) Netanyahu confirmó que lamentablemente este plan no se va a implementar. Pero seguiremos apoyando estas ideas", dijo hoy Borrell.

Hamás e Israel siempre chocan en el mismo punto: el alto el fuego definitivo, una condición indispensable para los islamistas y algo inaceptable para Netanyahu, cuyos objetivos de guerra pasan primero por la destrucción de sus capacidades militares y de gobierno.

Mientras tanto, la UE continúa a la espera de que Israel concrete la fecha para celebrar la reunión del Consejo de Asociación que Borrell ha solicitado a Tel Aviv para abordar el respeto a los derechos humanos.

El Gobierno israelí ha respondido a la invitación de la UE para celebrar una reunión del Consejo de Asociación y en la misiva señaló que está "preparado para empezar a discutir sobre el momento y la agenda", sin especificar una fecha concreta, según confirmaron a EFE fuentes europeas.

Sobre este punto, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, dijo hoy que los Veintisiete van a "seguir estudiando" el Consejo de Asociación UE-Israel.

Albares indicó que insistirá en la reunión en el cumplimiento de las medidas cautelares que el Tribunal Internacional de Justicia ha ordenado a Israel, en el contexto de la demanda de Sudáfrica por posible genocidio.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es