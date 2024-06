Dañado otro buque mercante en el mar Rojo y hutíes reivindican ataques en el Mediterráneo

La Marina británica afirmó este domingo que otro buque mercante quedó dañado en el sur del mar Rojo como consecuencia de un supuesto ataque de los rebeldes hutíes del Yemen, en tanto éstos reivindicaron acciones con misiles contra Israel en el Mediterráneo.



En un mensaje en X, la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) dijo que un buque comercial fue golpeado por un dron a unos 65 millas náuticas de la ciudad portuaria yemení Al Hudaidah.



"El capital informó que el buque fue golpeado por un sistema aéreo no tripulado (UAS), lo que causó daños en el navío", dijo UKMTO, si bien apuntó que la tripulación "está a salvo" y que la embarcación "continua hacia el siguiente puerto de escala", sin dar a conocer detalles sobre el barco.



Por su parte, el portavoz de los rebeldes yemeníes, Yehya Sarea, reivindicó este domingo dos "nuevas operaciones militares" con drones en el Mediterráneo llevados a cabo en colaboración con grupos islamistas iraquíes antiisraelíes.



"Una de las dos operaciones tuvo como blanco cuatro barcos en el puerto de Haifa (Israel); dos de ellos transportaban cemento", dijo Sarea en un comunicado.



"La segunda tuvo como objetivo el buque 'Shorthorn Express' en el Mediterráneo mientras se dirigía hacia el puerto de Haifa", aseguró el vocero castrense tras afirmar que ambas operaciones "alcanzaron sus objetivos con éxito y tuvieron un impacto directo".



Los hutíes, respaldados por Irán, controlan amplias regiones del centro y el norte del Yemen desde que se alzaron en armas en 2014 contra el Gobierno del país árabe internacionalmente reconocido.



Desde noviembre pasado realizaron centenares de ataques con misiles y drones en los mares Rojo y Arábigo contra embarcaciones a las que acusan de tener vínculos con Israel, en respuesta a la guerra de ese país en Gaza.



En las últimas semanas han intensificado sus acciones y advertido de que las ampliaran a otras vías marítimas, mientras se ha informado cada vez más de daños, e incluso del hundimiento, de buques mercantes atacados en el sur del mar Rojo.



Las fuerzas de Estados Unidos en la zona, en cooperación con el Reino Unido, han interceptado desde febrero decenas de misiles, drones y barcos no tripulados lanzados por los hutíes, y atacado numerosas de sus posiciones militares en las áreas bajo su control en Yemen.



Este domingo el Comando Central de EE.UU. dijo en un comunicado en X que sus fuerzas "destruyeron con éxito tres barcos no tripulados de los hutíes" en el mar Rojo, mientras calificó de "categóricamente falsas" recientes afirmaciones hutíes "sobre un ataque exitoso contra el portaaviones USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69)".

