Ya son 47 los muertos por beber alcohol adulterado en el sur de la India

El número de muertos por beber alcohol adulterado en el sur de la India aumentó este viernes a 47 y más de un centenar de personas continúan hospitalizadas, mientras que las instituciones del país vuelcan su atención en el caso.



La tragedia que tuvo lugar esta misma semana en el distrito de Kallakurichi, en el estado sureño de Tamil Nadu, podría ser investigada por la principal agencia del país, en medio de llamamientos a imponer la ley seca en la región.



Ocho personas más fallecieron en las últimas 24 horas en este estado, según el diario indio The Hindu, elevando el total a 47. El medio añadió, citando a fuentes oficiales del distrito de Kallakurichi que al menos 28 personas continúan hospitalizadas en estado crítico.



La inspectora de Policía del distrito, Priya, afirmó el jueves a EFE que las autoridades han iniciado una investigación para descubrir el origen del alcohol contaminado con metanol que causó la tragedia, aunque el Tribunal Superior del estado tiene este viernes una audiencia pendiente para decidir si la Oficina Central de Investigaciones (CBI) asume el caso.



El suceso ha llevado al Gobierno regional a suspender a decenas de funcionarios estatales, ostensiblemente por no prever la tragedia. Por su parte, formaciones opositoras en la zona como el Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro, Narendra Modi, acusan a las autoridades de Tamil Nadu de negligencia.



Decenas de personas consumieron el alcohol adulterado el pasado martes, vendido en paquetes de plástico, un envase habitual en el caso de los licores más baratos en el país asiático.



La ingesta de alcohol ilegal y adulterado en la India tiende a producirse en zonas rurales o en las áreas más deprimidas de las ciudades debido a su menor precio, ya que el alcohol vendido legalmente en la India alcanza en comparación precios muy elevados.



Además, las bebidas alcohólicas son ilegales en varios estados como Bihar (norte) o Gujarat (oeste). No es el caso actualmente de Tamil Nadu, donde el alcohol sí estuvo prohibido durante décadas hasta los años 80, pero lo ocurrido ahora ha hecho que surjan voces en favor de reimplantar la 'ley seca'.



"¡La solución permanente a este flagelo es implementar la abstinencia total!", reclamó en la red social X el fundador y presidente de la formación Panteras Dalits (Viduthalai Chiruthaigal Katchi, o VCK), Thol Thirumavalavan, tras visitar a los afectados.



En 2019, al menos 155 personas murieron en una plantación de té del estado nororiental de Assam al consumir alcohol adulterado y más de 130 personas perdieron la vida por ingerir alcohol ilegal adquirido junto a una estación ferroviaria en diciembre de 2011 en el estado de Bengala (nordeste).

