Corea del Sur valora enviar armas a Ucrania tras el pacto entre Moscú y Pionyang

Corea del Sur está valorando si suministrar armas a Ucrania a raíz del pacto firmado entre Corea del Norte y Rusia, que incluye una cláusula de asistencia militar mutua en caso de ataque al otro, ha indicado la oficina presidencial surcoreana.



De hacerse efectiva la decisión de enviar armas a Ucrania, en guerra con Rusia desde el 24 de febrero de 2022, Seúl daría un giro a su política, que prohíbe el suministro de armas letales a países que se encuentran en guerra.



"Hay varias opciones para proporcionar armas y nuestra posición sobre los recientes acontecimientos entre Rusia y Corea del Norte depende de cómo Rusia aborde la situación en el futuro", dijo el asesor de seguridad nacional Chang Ho-jin en declaraciones a la agencia local de noticias Yonhap publicadas este viernes.



Hasta ahora la asistencia de Corea del Sur se ha dado en forma de botiquines de primeros auxilios, medicinas, detectores de minas portátiles y trajes protectores, pero no armas letales.



Entre las posibles armas que Seúl estaría considerando enviar figuran proyectiles de artillería de 155 milímetros y sistemas de defensa aérea, según revelaron fuentes gubernamentales a Yonhap.



El Gobierno surcoreano apuntó a este posible giro en su postura tras una reunión el jueves de su Consejo de Seguridad Nacional para valorar el reciente acuerdo estratégico firmado por el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la visita esta semana del mandatario del Kremlin a Pionyang.



Preguntado al respecto en una rueda de prensa desde Vietnam, adonde se trasladó tras su paso por la capital norcoreana, Putin advirtió de que Corea del Sur estaría cometiendo "un gran error" si suministra armas a Ucrania.



"Si eso sucede, tomaremos la decisión correspondiente, que probablemente no será del agrado de los actuales dirigentes de Corea del Sur", declaró el presidente ruso, sin descartar el suministro de armamento a Corea del Norte en respuesta a la entrega de armamento a Kiev por parte de países de la OTAN.



Las autoridades surcoreanas estarían valorando este giro de política en armamento a raíz de la rúbrica del llamado "Acuerdo Integral de Asociación Estratégica" por parte de Moscú y Pionyang, cuyo contenido íntegro no ha sido publicado por ninguna de las dos partes, salvo la existencia de la mencionad cláusula militar.



La fricción en la península de Corea va en aumento, especialmente desde que a principios de año el Norte decidiera retirar de la Constitución la necesidad de llevar a cabo la reunificación de la península y declarara al Sur como su principal enemigo.

