Vietnam y Rusia firman 11 acuerdos y una declaración conjunta durante la visita de Putin

Vietnam y Rusia firmaron este jueves, durante la visita oficial del presidente ruso Vladímir Putin a Hanói, once acuerdos de cooperación en materias de energía, ciencia y educación y suscribieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a profundizar en su histórica relación.



Los acuerdos fueron firmados en el Palacio Presidencial de Hanói en presencia de Putin y el presidente del país, To Lam, y entre ellos destacan hasta cuatro en materia educativa, tanto entre organismos gubernamentales como universidades, así como documentos en materia de energía nuclear y prevención de enfermedades, según divulgó la prensa vietnamita.



Asimismo, rubricaron un memorando de entendimiento para la cooperación entre la empresa estatal Petrovietnam y Novatek, el mayor productor independiente de gas natural de Rusia.



Según publicó Putin en el periódico del Partido Comunista vietnamita a propósito de su visita, la gasística rusa Novatek planea proyectos de gas en el país asiático, mientras que la corporación nuclear estatal Rosatom prevé crear un centro para la energía y las tecnologías nucleares.



Las dos partes firmaron otro acuerdo entre la gestora de activos vietnamita BVIM y el Fondo Ruso de Inversión Directa, un fondo soberano de inversión establecido por Moscú en 2011, así como otros de cooperación científica y judicial.



El presidente To Lam también anunció la firma de una declaración conjunta para "profundizar" en la relación de cooperación estratégica existente entre ambos países, sin aportar más detalles por el momento.



"Creo firmemente en que con el éxito de la visita del presidente Putin a Vietnam y la determinación de nuestros líderes, las relaciones entre los dos países continuarán fortaleciéndose en el futuro", indicó.



Putin, que llegó a Vietnam esta madrugada tras un inusual viaje a Corea del Norte, país con el que acordó la víspera ofrecerse asistencia militar mutua en caso de agresión, viaja junto a los ministros de Exteriores, Serguéi Lavrov; Energía, Serguéi Tsiviliov; el viceministro de Defensa, Alexandr Fomin; y el director de la agencia federal de cooperación técnico-militar, Alexandr Mijéev.



El dirigente ruso también se reunió este jueves en Hanói con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, el hombre con más poder en el país, y tiene previsto entre otros actos asistir a un banquete en su honor antes de partir del país asiático alrededor de las 20.30, hora local (13.30 GMT).

