Ataque ucraniano con dron provoca incendio en depósitos de combustible en el sur de Rusia

Un ataque ucraniano con dron provocó esta madrugada un incendio en varios depósitos de combustible en la ciudad de Azov, en el sur de Rusia, informaron las autoridades locales.



"Según datos preliminares no se han producido víctimas", escribió en su canal de Telegram el gobernador la región de Rostov, Vasili Gólubev.



Agregó que fueron movilizados 208 bomberos, 39 máquinas y un tren especial para sofocar incendios.



Gólubev subrayó que el incendio no representa un peligro para la población y que no hay riesgo de propagación.



Azov es una ciudad de poco más de 80.000 habitantes situada en la región de Rostov, colindante con las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, anexionadas por Rusia en septiembre de 2022.



Ucrania ha declarado que las refinerías de petróleo y los depósitos de combustible son objetivos prioritarios de sus ataques.

