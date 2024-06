Bardella a Mbappé: que no nos vengan con lecciones de moral esos multimillonarios

El candidato a primer ministro de la extrema derecha francesa en las elecciones legislativas, Jordan Bardella, ha criticado las "lecciones de moral" que pretenden dar deportistas "multimillonarios" que, como Kylian Mbappé, han pedido el voto contra los extremistas.



En una entrevista este martes a Europe 1 y CNews, Bardella ha señalado que no está seguro de que "en el periodo muy difícil que vive el país la gente considere mucho esas lecciones de moral", al ser preguntado por las declaraciones de los últimos días de deportistas como Mbappé.



Aunque ha dicho que tiene "mucho respeto" por futbolistas como Mbappé o Marcus Thuram, que son "iconos del fútbol" e "iconos para los jóvenes" también "hay que respetar a los franceses y hay que respetar el voto de cada cual".



"Cuando se tiene la suerte de tener un salario muy muy alto, cuando uno es multimillonario y se puede pasear en avión privado, me molesta un poco que esos deportistas que ganan mucho dinero den lecciones a gente que gana 1.400 o 1.500 euros y no llegan a fin de mes, que no se siente en seguridad, que no tienen la suerte de vivir en residencias ultraprotegidas por agentes de seguridad".



En una conferencia de prensa el domingo en Alemania, donde participa en la Eurocopa, Mbappé se alineó con las palabras de la víspera de Thuram, que había pedido el voto para impedir que la extrema derecha de la Agrupación Nacional gane, teniendo en cuenta que "los extremistas pueden llegar al poder".



"Tenemos valores de convivencia, de tolerancia y de respeto. Cada voto cuenta y no hay que despreciarlo. Espero que se tomará la buena decisión y que seguiremos estando orgullosos de llevar la camiseta de la selección francesa el 7 de julio", señaló el delantero en referencia a los comicios legislativos, que celebrarán la segunda vuelta ese día.



Bardella ha replicado que "no sabía que la camiseta de la selección francesa fuera la del Gobierno".



Todas las encuestas preludian la victoria clara del ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) en la primera vuelta de las legislativas, que se celebrará el 30 de junio.



El instituto demoscópico Ifop, en un sondeo publicado el lunes por la tarde por LCI, le atribuye el 33 % de las intenciones de voto, seguido por el nuevo Frente Popular que reúne a los partidos de izquierda (28 %). La mayoría saliente del presidente francés, Emmanuel Macron, quedaría relegada a la tercera posición con un 18 % de los sufragios.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es