Putin aprueba la firma de un tratado asociación estratégica integral con Corea del Norte

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dio su visto bueno al proyecto de un tratado de asociación estratégica integral con Corea del Norte, que prevé firmar con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, durante la visita de Estado que comienza este martes al país vecino, informó hoy el Kremlin.



La disposición presidencial dice que se trata de "aceptar la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, acordada con los órganos y organizaciones del gobierno federal interesados, de firmar un Acuerdo de Asociación Estratégica Integral entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea".



El presidente ruso autorizó a su Ministerio de Exteriores introducir enmiendas al proyecto del tratado que no sean de carácter fundamental.



"Considerar conveniente firmar al más alto nivel el tratado previsto en esta disposición", se afirma en el documento con fecha 17 de junio, publicado en la página web de la Presidencia rusa.



El asesor de Putin en materia de política internacional, Yuri Ushakov, señaló este lunes que el nuevo tratado sustituirá a los firmados entre Moscú y Pionyang en 1961, 2000 y 2001.



Dicho documento tendrá en cuenta "todos los principios universales del derecho internacional, no tendrá ningún carácter de confrontación, no estará dirigido contra ningún país y estará encaminado a garantizar una mayor estabilidad en la región de Asia Nororiental", aseveró el asesor presidencial.

