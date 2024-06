EEUU destruye 7 radares usados por los rebeldes hutíes para atacar barcos en el mar Rojo

Las fuerzas de Estados Unidos en el sur del mar Rojo atacaron y destruyeron "con éxito" siete radares de los rebeldes hutíes chiíes del Yemen, usados en sus agresiones contra la navegación internacional en esa importante vía marítima, así como un dron y dos embarcaciones no tripuladas.



Según informó este sábado el Comando Central estadounidense (USCENTCOM) en su cuente en X, la fuerza naval de EE.UU. realizó esas operaciones "en las últimas 24 horas" en el contexto de su misión para proteger la navegación en el mar Rojo donde los hutíes han escalado sus ataques en los últimos días.



"Las fuerzas de USCENTCOM destruyeron con éxito dos embarcaciones superficiales no tripuladas (USV) de los hutíes en el Mar Rojo (...) además (de) un sistema aéreo no tripulado (UAS) lanzado desde una zona controlada por los hutíes en Yemen", dijo el mensaje.



"Por separado, (...) destruyeron con éxito siete radares de los hutíes respaldados por Irán" en una zona controlada por los rebeldes yemeníes, añadió USCENTCOM.



"Estos radares permiten a los hutíes apuntar a embarcaciones marítimas y poner en peligro el tráfico naval comercial", destacó.



Los insurgentes yemeníes proiraníes atacan desde noviembre embarcaciones en los mares Arábigo y Rojo en represalia por la guerra de Israel en Gaza, y han intensificado sus acciones en las últimas semanas.



En los pasados dos días se ha confirmado importantes daños en al menos dos buques, uno de ellos ucraniano, y heridas graves a un miembro de su tripulación.

