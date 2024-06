Suiza espera que cumbre de Ucrania inicie un proceso de paz, pero admite que será difícil

El Gobierno de Suiza, anfitrión este fin de semana de la Cumbre de Paz de Ucrania, espera que ese encuentro de líderes mundiales "sirva para construir confianza y los primeros pasos hacia un camino a la paz", aunque reconoció que no será una tarea sencilla.



"Intentaremos lanzar un proceso de paz, algo nada fácil pero necesario tras dos años de guerra y miles de muertos", destacó en un mensaje previo a la cumbre el ministro de Asuntos Exteriores suizo, Ignazio Cassis, quien ya se encuentra en el complejo hotelero de lujo de Bürgenstock donde tendrá lugar la cumbre.



La presidenta suiza Viola Amherd y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski, coorganizadores de este encuentro en el que participan 92 gobiernos a distintos niveles, también arribaron al lugar de la cumbre el viernes en helicóptero, y recibirán este sábado a otros 55 jefes de Gobierno y Estado.



Según indicó en el mismo mensaje la presidenta suiza, haber logrado atraer a ese alto número de líderes es una muestra del compromiso de la comunidad internacional con la paz en Ucrania.



La mayoría de los países europeos aliados de Ucrania y numerosos latinoamericanos acuden representados por sus jefes de Estado o Gobierno, incluidos Francia, España, Italia, Alemania, Reino Unido o Polonia, aunque por parte estadounidense la delegación la encabeza la vicepresidenta Kamala Harris.



Los grandes ausentes son Rusia, que no fue invitada, según Suiza, por mostrar falta de interés en participar, y China, que optó por no estar en Suiza debido a la ausencia rusa.



Otros países emergentes como Brasil, India o Sudáfrica también han decidido llevar delegaciones de bajo nivel, así como países próximos a Rusia como Turquía o Hungría.



Antes del inicio de la cumbre, hacia las 16:30 hora local (14:30 GMT), Amherd y Zelenski tendrán un encuentro bilateral y darán un mensaje a la prensa.



Según los anfitriones suizos, el objetivo de la cumbre es "desarrollar un entendimiento común en tres temas que pueden construir confianza: seguridad nuclear, alimentaria (y la libertad de navegación en el Mar Negro necesaria para ello) y la cuestión humanitaria", con posibles debates sobre la situación de los prisioneros de guerra y los deportados a la fuerza.



Se espera que al término de la cumbre el domingo se logre consensuar un comunicado oficial que pueda servir, de acuerdo con los anfitriones, como primer paso hacia futuros pasos en los que sí pueda estar implicada Rusia, aunque se quiere incluir en el texto que Moscú es la potencia agresora.



En la víspera del encuentro de líderes el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que su país pondría fin a la guerra sólo si Ucrania se compromete a no entrar en la OTAN y entrega sus cuatro provincias reclamadas por Moscú, unas demandas que Kiev consideró "absurdas".

