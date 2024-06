"Nadie sabe cuantos rehenes siguen vivos", asegura un portavoz de Hamas a la CNN

"Nadie sabe cuantos rehenes siguen vivos" de los aproximadamente 120 que quedan retenidos en Gaza y que forman parte de los 240 secuestrados el pasado 7 de octubre por Hamás en Israel, aseguró a la CNN un portavoz de esa organización islamista Osama Hamdan.



“No tengo ni idea sobre eso. Nadie tiene idea de esto”, afirmó el miembro del buró político en una entrevista con la cadena, antes de agregar que en la última operación israelí para liberar a cuatro de los rehenes lanzada el pasado sábado murieron tres de ellos, incluido un ciudadano estadounidense.



El destino de esos 120 rehenes es crucial para cualquier acuerdo que ponga fin al prolongado conflicto entre Israel y Hamás, ya que su liberación es una de las condiciones exigidas por Tel Aviv para poner fin a la ofensiva contra Gaza que lanzó hace más de ocho meses.



Hamdan, por su parte, confirmó al medio estadounidense que cualquier acuerdo para liberarlos debe incluir garantías de un alto el fuego permanente y la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza.



Agregó que Hamás necesita “una posición clara de Israel para aceptar el alto el fuego, una retirada completa de Gaza y dejar que los palestinos determinen por sí mismos su futuro, la reconstrucción, el (levantamiento) del asedio...entonces, estaremos listos para hablar de un acuerdo justo sobre el intercambio de prisioneros”, subrayó.



El plan respaldado por Estados Unidos y aprobado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado lunes establece que habría un alto el fuego de seis semanas en el que algunos rehenes serían intercambiados por prisioneros palestinos y el Ejército israelí se retiraría de las zonas pobladas de Gaza.



La segunda fase del plan que supondría un fin permanente de la guerra y la retirada total de Israel de Gaza, sólo se aplicaría después de nuevas negociaciones entre las dos partes.



Pero Hamdan dijo a CNN que la duración del alto el fuego era una cuestión clave para Hamás, a quien le preocupa que Israel no tenga intención de seguir adelante con la segunda fase del acuerdo. "El fin de las hostilidades debe ser permanente -afirmó- e Israel debe retirarse completamente de Gaza".



Según la CNN, el líder de Hamás eludió repetidamente contestar a cualquier pregunta sobre el papel de la organización yihadista en el sufrimiento de los palestinos en Gaza, donde ya han muerto más de 37.000 personas por los ataques de Israel, la mayoría mujeres y niños.



Los ataques y secuestros del 7 de octubre en territorio israelí en los que murieron más de 1.200 personas y fueron secuestradas otras 250, fueron “una reacción contra la ocupación” israelí, comentó el portavoz de Hamás.



“Quien está a cargo o es responsable de esto es la ocupación (israelí). Si te resistes a la ocupación, (los israelíes) te matarán, si no te resistes a la ocupación, (los israelíes) también te matarán y te deportarán fuera de tu país. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer, simplemente esperar?”, dijo en la entrevista.



Hamdan también negó que utilice a los civiles palestinos de Gaza como escudos humanos y que las informaciones que se han difundido sobre ello no son más que intentos de presionar a Hamás y poner al pueblo palestinos en su contra.

