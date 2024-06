Ucrania asegura haber dañado el caza más moderno de Rusia por primera vez en la historia

Por primera vez en la historia, el avión de combate polivalente de quinta generación más moderno de Rusia, el Su-57, fue alcanzado el sábado mientras se encontraba estacionado en un aeródromo a casi 600 kilómetros de Ucrania, según afirmó el domingo la inteligencia militar ucraniana.



El anuncio va acompañado de imágenes por satélite del avión, tomadas antes y después del ataque, que tuvo lugar en el aeropuerto de Ajtúbinsk, en la región rusa de Astracán, a 589 kilómetros de la frontera entre ambos países.



"Las imágenes muestran que el 7 de junio el Su-57 estaba intacto, y que el día 8 aparecieron cráteres de una explosión cerca de él, así como manchas características causadas por el fuego que siguió a un ataque", señaló el servicio de inteligencia militar, dirigido por el general Kirilo Budánov.



El Su-57 es el caza más moderno de Moscú, que puede ser utilizado para lanzar misiles Kh-59 y Kh-69. Según la inteligencia militar ucraniana, actualmente sólo está en servicio "un número muy reducido" de estos aviones.



Por el momento no está claro el alcance de los daños sufridos por el avión atacado. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el sábado que tres drones ucranianos fueron interceptados en la región de Astracán.



El canal ruso probélico de Telegram, Fighterbomber, considerado cercano a las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, afirma, no obstante, que el avión resultó dañado por fragmentos durante el ataque.



"Ahora se está determinando si puede ser reparado o no. Si no, será la primera pérdida en combate del Su-57 en la historia", escribió el domingo por la mañana.



Rusia ha utilizado un avión Su-57 sólo ocasionalmente en ataques contra Ucrania.



"Intentan mantenerlo lejos, porque entienden que puede ser alcanzado por nuestra defensa antiaérea", dijo el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Ilía Yevlash, después de que Rusia utilizara el avión, que calificó de "juguete caro y único para los rusos", para atacar Krivi Rig el 25 de abril.

