China asegura "no interferir en asuntos internos" tras acusación de ciberataques en Palaos

China reiteró este jueves su "compromiso con el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados", después de que Palaos, una de las pocas naciones que reconocen a Taiwán, acusase a "actores estatales" de China de un ciberataque en el que se robaron más de 20.000 documentos oficiales.



La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que su país "no tiene interés" en intervenir en los procesos internos de otras naciones.



Mao reafirmó además el principio de 'una sola China' como un "consenso universal en las relaciones internacionales" y "un pilar básico de las relaciones internacionales".



La portavoz instó a los pocos países que aún mantienen relaciones oficiales con Taiwán a "reconsiderar su posición", a situarse "en el lado correcto de la historia" y a tomar "decisiones que estén alineadas con sus intereses fundamentales y a largo plazo".



Según las autoridades de Palaos, el ataque informático sucedió a mediados de marzo, un día antes de que el Gobierno del país isleño y representantes del Gobierno estadounidense se reunieran en la nación insular para acordar ayudas dentro del Tratado de Libre Asociación con Estados Unidos.



"Este es realmente el primer gran ataque que hemos visto para robar registros gubernamentales (...) los expertos que analizaron los datos pudieron rastrear la fuente, desde algún lugar en Malasia, que envió documentos a China", declaró el presidente de Palaos, Surangel Whipps, durante una rueda de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón.



"La razón por la que decimos que es posible que actores estatales estén involucrados es porque no estaban interesados en dinero, no nos pidieron un rescate (por los documentos). Es más parte de acoso y nuestra conclusión es que quizás haya otros motivos", subrayó el mandatario.



El grupo de piratas informáticos DragonForce se atribuyó el ataque, por el que se transfirieron principalmente documentos financieros y que fueron publicados más adelante en la internet profunda.



Palaos es uno de los 12 países, incluidos Guatemala y Paraguay, que mantienen relaciones diplomáticas con Taipéi, lo que la sitúa como objetivo de Pekín, quien considera a la isla autogobernada de Taiwán como una provincia rebelde para cuya 'reunificación' no ha descartado el uso de la fuerza.



"Creo que China quiere debilitar nuestras relaciones, mostrar nuestra vulnerabilidad y qué mejor manera de hacerlo que pirateando nuestro sistema", remarcó Whipps, quien aseguró que su país recibe ayuda de EE.UU. y Taiwán para fortalecer su seguridad informática.



Palaos, que alberga instalaciones militares estadounidenses y ocupa rutas marítimas cruciales que se utilizarían para defender a Taiwán en un conflicto, está conformado por unas 340 islas de la Micronesia y habitado por unas 20.000 personas.

