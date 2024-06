Empresario nipón cancela el que iba a ser el primer viaje turístico a la Luna, 'dearMoon'

Yusaku Maezawa, el empresario nipón que encabezaba el que iba a ser el primer viaje turístico a la Luna, ha cancelado la misión, 'dearMoon', a la que iban a unirse entre otros artistas el DJ Steve Aoki, tras volverse "inviable" e "incierta a corto plazo", confirmaron este lunes a EFE miembros del proyecto.



El viaje, que iba a ser a bordo de un vehículo espacial de la compañía SpaceX de Elon Musk, debía haber tenido lugar en 2023, pero el pasado noviembre fue pospuesto y, finalmente, Maezawa, fundador del negocio minorista de moda en línea más grande de Japón, Zozo (ZozoTown), tomó la decisión de cancelarlo.



"El lanzamiento en 2023 se volvió inviable y, sin una certeza clara de un cronograma a corto plazo, Maezawa tomó con gran pesar la decisión inevitable de cancelar el proyecto", argumenta un comunicado publicado en la página web de 'dearMoon', que no planea ofrecer más detalles sobre la cancelación del viaje.



Maezawa publicó en su cuenta personal de la red social X: "No puedo planificar mi futuro en esta situación y me siento fatal al hacer que los miembros del equipo esperen más, de ahí la difícil decisión de cancelar en este momento".



El plan incluía a artistas de diferentes países del mundo con el objetivo de potenciar la creatividad y que surgieran nuevos proyectos "inspiradores" durante el viaje al espacio, que iba a durar una semana.



Maezawa escogió en convocatoria pública y entre más de un millón de voluntarios a las ocho personas que se convertirían en sus acompañantes, de nacionalidades estadounidense, checa, coreana, india, irlandesa, japonesa y británica.



Los seleccionados fueron los mencionados DJ estadounidense y músico surcoreano, el 'youtuber' estadounidense Tim Dodd, el cineasta estadounidense Brendan Hall, el artista multidisciplinar checo Yemi A.D., la fotógrafa irlandesa Rhiannon Adam y el británico Karim Ilia y el actor indio Dev D. Joshi.



"A todos los que han apoyado este proyecto y esperaban con ansias este esfuerzo, lo apreciamos sinceramente y nos disculpamos por este resultado. Aunque 'dearMoon' se cancela, Maezawa y los miembros de la tripulación seguirán desafiándose a sí mismos en sus respectivos campos", comunicaron desde el proyecto.



"Mantendremos un profundo respeto por SpaceX mientras continúan aventurándose en territorios inexplorados y nosotros pasamos al siguiente desafío", concluye el anuncio.



La misión 'dearMoon' fue anunciada en 2018 y con ella Maezawa aspiraba a convertirse en el primer pasajero privado en un viaje lunar.

