China acusa al presidente filipino de "ignorar hechos e historia" sobre aguas disputadas

La Cancillería china aseguró este lunes que las recientes declaraciones del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, sobre la soberanía del país isleño sobre partes del mar Meridional de China "ignoran los hechos y la historia".



Según un comunicado publicado por la Cancillería en su página web, Marcos "promovió una postura errónea" sobre el conflicto que mantienen Manila y Pekín en la región durante su discurso inaugural del recientemente concluido foro de seguridad Shangri-La en Singapur, donde aseguró que su país no cederá "un milímetro cuadrado" en su disputa soberanista con China.



El Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático subrayó que China tiene una "soberanía indiscutible sobre las islas del mar Meridional de China y derechos de jurisdicción sobre las áreas marítimas correspondientes".



Según el comunicado, estas reclamaciones están respaldadas por evidencia histórica y legal, y las actividades de patrulla y explotación en dichas áreas se realizan de acuerdo con el derecho internacional.



La Cancillería argumentó que los tratados internacionales no incluyen las islas Nansha (también conocidas como Spratly) y el arrecife Huangyan (también conocido como Scarborough) como parte del territorio filipino.



Marcos recordó en su discurso que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló en 2016 en favor de Filipinas en un laudo que Pekín, que reclama casi la totalidad del mar de China Meridional, se ha negado a acatar.



El Ministerio calificó el fallo de la corte como "ilegal e inválido" y aseguró que Filipinas inició el arbitraje "sin el consentimiento de China, violando el derecho internacional".



"China no reconoce ni acepta este fallo y su soberanía y derechos marítimos en el área no se ven afectados por dicha decisión", indicó la cartera.



Filipinas y China se disputan la soberanía de varios islotes y atolones en el estratégico mar de China Meridional, donde buques chinos han usado en los últimos meses cañones de agua en varias ocasiones contra barcos filipinos.



El Ministerio culpó a Filipinas de violar acuerdos y compromisos, "provocando incidentes" en el mar y "colaborando con fuerzas extranjeras para mostrar fuerza militar" en la región, en referencia a Estados Unidos.



Pese a las tensiones, China destacó que la situación en el mar de China Meridional se mantiene "generalmente estable gracias a los esfuerzos conjuntos" de Pekín y los países de la región, al tiempo que expresaba su disposición "a trabajar con Filipinas y otros países para gestionar las diferencias" en este ámbito.



Pekín alega razones históricas para reclamar casi la totalidad del mar de China Meridional, por el que circula alrededor del 30 % del comercio global y que alberga el 12 % de los caladeros mundiales, además de yacimientos de petróleo y gas.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es