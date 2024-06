La UE ve crucial que la propuesta anunciada por Biden lleve a una solución de paz duradera

La Unión Europea dio su respaldo a la propuesta para un alto el fuego anunciada por el presidente estadounidense, Joe Biden, lleve a un acuerdo entre israelíes y palestinos para una paz duradera y pidió el final de la guerra.



"Es crucial que esto abra espacio para conversaciones sobre una solución a largo plazo, en particular un cese permanente de las hostilidades y la retirada de las fuerzas israelíes, así como la reconstrucción de Gaza", dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la red social X.



El ex primer ministro belga se mostró "agradecido por los esfuerzos de Estados Unidos, en cooperación con socios clave, en particular Qatar y Egipto" para lograr esta propuesta.



"El sufrimiento debe cesar", subrayó Michel, que hizo "un llamamiento a todas las partes para que aprovechen esta oportunidad de paz".



En el mismo sentido se expresó el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.



"Todo nuestro apoyo a la hoja de ruta del presidente Biden para un alto el fuego duradero y la liberación de rehenes que conduzcan a un cese permanente de las hostilidades y la retirada de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y a que comiencen los esfuerzos de reconstrucción. La guerra tiene que terminar ahora", dijo Borrell también en X.



Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró "totalmente de acuerdo con el presidente Biden en que la última propuesta es una oportunidad importante para avanzar hacia el fin de la guerra y el sufrimiento civil en Gaza".



"Este enfoque de tres pasos es equilibrado y realista. Ahora necesita el apoyo de todas las partes", dijo la exministra de Defensa alemana.



La propuesta israelí anunciada por Biden comenzaría con una fase de seis semanas de alto el fuego total, la liberación de algunos rehenes y la retirada parcial del Ejército de Israel.



Durante esas seis semanas, Israel y Hamás deberían negociar los detalles de la segunda fase, que implicaría "el final permanente de las hostilidades", la liberación del resto de rehenes, incluidos soldados, y la retirada del Ejército israelí de la Franja, detalló Biden.



Según el mandatario estadounidense, esta segunda etapa necesitaría una negociación muy intensa, de manera que "el alto el fuego continuará vigente siempre que las conversaciones se mantengan", dijo.



La tercera y última fase comprendería un "gran plan de reconstrucción" del enclave palestino y la devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados.



El grupo islamista palestino Hamás dijo que ve "positivamente" la propuesta de tregua.



La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dejó claro que la guerra no terminará hasta que Israel no logre su objetivo de eliminar las capacidades militares y de Gobierno de Hamás en Gaza.

