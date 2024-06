Borrell pide evitar "dobles estándares" en Oriente Medio por la guerra de Israel en Gaza

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió este sábado en Singapur evitar "dobles estándares" por la guerra de Israel en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque del grupo islamista Hamás.



"En Gaza tenemos una clara situación donde tenemos que evitar los dobles estándares. Y si aplaudimos cuando el Tribunal Criminal Internacional actúa contra (Vladimir) Putin. Deberíamos poder hacer lo mismo cuando la misma corte actúa contra otros actores en Oriente Medio", expresó Borrell, sin citar nombres, durante un discurso en el foro de seguridad y defensa Diálogo Shangri-La.



Aunque sin referencia explícita, las palabras del representante de la UE llegan después de que el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunciara el 20 de mayo que iba a solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, así como tres líderes de Hamás.



Una panel de tres jueces decidirá, en un plazo de dos meses, si avanza el caso, que acusa al dirigente israelí y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos "en el territorio palestino al menos desde el 8 de octubre de 2023", es decir, el día después del ataque de Hamás y fecha del inicio de la actual ofensiva israelí en Gaza.



Israel no es miembro del tribunal, por lo que si finalmente se emiten las órdenes de arresto, Netanyahu y Gallant no enfrentan ningún riesgo inmediato de procesamiento, pero la amenaza de arresto podría dificultar que los líderes israelíes viajen al extranjero.



Durante el turno de preguntas, el jefe de la diplomacia europea subrayó hoy que Israel "debe cumplir" con las órdenes dictadas con la justicia internacional.



Entre ellas, la dictada el 24 de mayo donde el CPI urge a Israel a "detener inmediatamente" su ofensiva militar en Rafah, en el extremo sur de Gaza, y le ordena "garantizar el acceso sin impedimentos" a la Franja de "cualquier misión" que busque investigar las denuncias por genocidio contra las autoridades israelíes.



Borrell remarcó, una vez más, que la UE pide el fin de la operación militar en Gaza, la liberación de los rehenes en manos de Hamás y apoya la solución de los dos Estados, al tiempo que "rechazó las acusaciones de antisemitismo" de Netanyahu contra los países que han reconocido al Estado Palestino.



Por otro lado, el representante de Bruselas condenó la agresión ilegal de Rusia contra Ucrania, al enfatizar el aumento de "intercambios comerciales" entre Pekín y Moscú, aunque evitó asegurar que suministren armas ante la "falta de pruebas".



"Un país está tratando de aplastar a su vecino en una violación flagrante de la ley internacional. No es el único sitio donde la ley internacional está siento violada. No es el único sitio y por eso debemos ser consistentes con nuestros principios y prevenir la práctica de dobles estándares", dijo Borrell.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es