El ministro de Defensa chino urge a EE.UU. a "abandonar el doble rasero" en Gaza

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, urgió este viernes a Estados Unidos a que "abandone el doble rasero en el conflicto entre Israel y Palestina" y a que juegue "un rol activo en devolver la paz a la región", durante un encuentro en Singapur con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin.



"(Dong) Subrayó que el cada vez mayor desastre humanitario (en Gaza) ha causado gran desesperación en el mundo. China y la mayoría de países han estado activamente promoviendo un alto el fuego y el fin de la guerra. (...)", dijo hoy el portavoz del Ejército chino, Wu Qian, en Singapur, en declaraciones recogidas por la CCTV.



"Esperamos -añadió- que EE.UU. abandone su doble rasero y juegue un rol activo en devolver la paz a la región".



Wu se refirió así a los comentarios que el ministro de Defensa realizó a su par estadounidense durante un encuentro a puerta cerrada en los márgenes del Diálogo Shangri-La en Singapur este viernes, que supone el primer encuentro entre ambos y el primero entre jefes de Defensa de ambos países en 18 meses.



Por otro lado, el portavoz afirmó que Dong manifestó a Austin la "firme postura" de China en cuanto a Taiwán, isla autogobernada que Pekín considera una provincia rebelde y no descarta invadir, y criticó que EE.UU. enviara una delegación a la reciente ceremonia de investidura del presidente William Lai, considerado "secesionista" por Pekín.



Estas acciones "envían una señal errónea a las fuerzas separatistas de Taiwán", transmitió Dong a Austin, según su portavoz, urgiéndole a que EE.UU. "corrija sus errores y se adhiera al principio de una sola China".



Por su parte, Austin advirtió este viernes a su homólogo chino que no utilice la "transición política" de Taiwán "como pretexto para (emplear) medidas coercitivas", una semana después de que China desplegara maniobras militares en torno a Taiwán, tras la toma de posesión de Lai.



Acerca de otro asunto que suele enfrentar a las potencias, la guerra de Ucrania, asunto en el que Pekín trata de defender su neutralidad pese a sus lazos con Moscú, Dong reiteró a Austin que "China siempre ha mantenido una postura objetiva y justa, promoviendo una solución política", afirmó el portavoz.



"China no ha provisto de armamento a las partes en conflicto y ha llevado a cabo estrictos controles en la exportación de objetos de uso dual (civil y militar)" a Rusia, agregó.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es