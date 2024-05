Jurado de juicio penal contra Trump no alcanza veredicto en su primer día de deliberación

El jurado encargado del veredicto en el juicio penal en Nueva York contra el expresidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) por la supuesta falsificación de documentos para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en 2016 no llegó este miércoles a un consenso sobre su culpabilidad en su primer día de deliberación.



Tras más de cuatro horas deliberando, el jurado envió al juez Juan Merchan dos solicitudes, la primera de ellas para revisar cuatro testimonios relacionados con David Pecker, un antiguo editor de tabloides que ayudó a enterrar historias negativas del magnate, y con Michael Cohen, su exabogado y mano derecha.



En su segunda solicitud, el grupo de doce personas -siete hombres y cinco mujeres- pidió que el juez volviera a leerles las instrucciones que les dio al inicio de la jornada, proceso que se hará el jueves y durará media hora.



El jueves, el jurado volverá al Tribunal Penal de Manhattan a las 9:30 hora local (13:30 GMT) para intentar llegar a un acuerdo unánime, lo que podría durar días.



Normalmente el jurado termina su labor las 16:30 hora local (20:30 GMT), pero este miércoles el juez les indicó que el jueves podrían alargar su jornada una hora y media más si lo necesitan.



Si al menos uno de los integrantes no está de acuerdo, el juez Merchan pedirá a los doce miembros seguir deliberando hasta llegar a una decisión conjunta, y en el peor de los casos -de falta de consenso- podrá declarar nulo todo o parte del juicio.



Trump, que este miércoles volvió a repetir que el juicio es parte de una caza de brujas, afronta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una supuesta relación sexual en 2006.



Para que los jurados declaren a Trump "culpable" de los 34 cargos, deben llegar a la conclusión no solo de que Trump falsificó o gestionó la falsificación de registros comerciales "con la intención de defraudar", sino también de que lo hizo con la intención de ocultar otro delito, el de intervenir en las elecciones presidenciales de 2016 a su favor.



De ser declarado culpable, el magnate podría ser sentenciado a libertad condicional o a hasta cuatro años de prisión. Este sería el peor escenario para Trump, quien se convertiría en el primer candidato de un partido importante que se postula a la presidencia siendo declarado un delincuente. Además, no podría votar en las elecciones.



En todo caso, si Trump es declarado culpable, probablemente pasarán varias semanas o meses hasta que sea sentenciado por el juez, periodo en el que lo más seguro sería liberado bajo fianza, ya que sería un delincuente por primera vez de un delito no violento.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es