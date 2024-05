Europa en alerta ante un posible sabotaje e incendios provocados por Rusia

Los servicios de seguridad en Europa están en alerta ante casos de sabotaje y posibles incendios provocados por Rusia, tras unos ataques misteriosos a infraestructuras en los países bálticos, Alemania y el Reino Unido, según revela este jueves el periódico británico 'The Guardian'.



Entre los incidentes figuran un incendio en una instalación de la tienda Ikea en Vilnius, Lituania, este mes, así como un reciente ataque incendiario en el este de Londres.



Aunque no hay pruebas de una coordinación entre estos casos, los servicios de seguridad estiman que podrían formar parte de un intento sistemático de Moscú para desestabilizar a Occidente por su respaldo a Ucrania, agrega el diario.



En la Guerra Fría, las operaciones de inteligencia extranjera eran llevadas a cabo por espías, pero en la era de las redes sociales, los responsables de estos ataques pueden ser contratados, sin que quede una conexión con otros atacantes.



Estos incidentes han sido planteados en una cumbre de ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa celebrada en Bruselas esta semana, en la que funcionarios de seguridad holandeses, estonios y lituanos advirtieron sobre las vulnerabilidades nacionales.



Un ministro, que pidió no ser identificado, dijo que estaban profundamente preocupados por el sabotaje organizado, financiado y realizado por representantes rusos, indica 'The Guardian'.



El primer ministro polaco, Donald Tusk, reveló la semana pasada que las autoridades de su país habían arrestado a nueve personas en relación con actos de sabotaje presuntamente cometidos por orden de los servicios rusos.



Según indicó, los crímenes supuestamente incluían "palizas, incendio intencional e intento de incendio" y los investigadores estaban averiguando si Rusia estuvo involucrada en el fuego en un centro comercial en Varsovia, una afirmación que la embajada rusa describió como una teoría de conspiración.



En abril, un británico fue acusado de orquestar un ataque incendiario contra dos unidades vinculadas a un empresario ucraniano en un polígono industrial en Leyton, al este de Londres, después de haber sido supuestamente reclutado por la inteligencia rusa.



Asimismo, el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, señaló el martes en Bruselas que su país ya había sido víctima del sabotaje ruso.



"Han llevado a cabo operaciones similares en Estonia. Contrataron a 10 personas para atacar el coche del ministro del Interior y el de un periodista. Este es el comportamiento normal de Rusia. Lamentamos decirlo, pero debemos entender que Rusia es cada vez más agresiva con los países europeos y también con los países de la OTAN", dijo.



El ministro se refirió en concreto a unos incidentes ocurridos en febrero, cuando se rompieron las ventanillas de los coches del ministro del Interior, Lauri Läänemets, y de un periodista.

