Macron y Steinmeier quitan hierro a diferencias entre Alemania y Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier, quitaron este domingo hierro a las diferencias entre ambos países y resaltaron el hecho de que, a lo largo de la historia, Francia y Alemania siempre han encontrado vías para avanzar en beneficio de Europa.



"Creo que hay un gran malentendido cuando se habla de diferencias en las relaciones germano-francesas. El gran malentendido es siempre que se espera que los países europeos deban estar siempre de acuerdo. No, somos diferentes en Europa, lo que también es un gran logro" en la integración, señaló Steinmeier en un debate con Macron.



En el marco de la "fiesta de la democracia", que conmemora el 75 aniversario de la Ley Fundamental alemana y los 35 años de la reunificación, el presidente alemán recalcó que los países en Europa tienen "diferentes tradiciones, una historia diferente y diferentes intereses. "



"Siempre ha habido críticas acerca de las diferencias entre Alemania y Francia en algunos aspectos, pero hay suficientes pruebas del consenso que siempre logramos al final pese a diferentes puntos de partida", recalcó.



Steinmeier puso de ejemplo la producción de nuevos sistemas de armamento para reforzar la seguridad europea en medio de la guerra en Ucrania o en el pasado el compromiso franco-alemán sobre el Pacto de Estabilidad.



"Eso demuestra que, cuando Alemania y Francia se ponen de acuerdo, se mueve mucho en Europa", enfatizó.



Macron por su parte, dijo que los periódicos de los últimos 75 años están llenos de aseveraciones de problemas en la amistad entre los dos países, "pero esto no es verdad".



"Avanzamos, especialmente desde el Tratado de 1963 que suscribieron con mucha valentía (el entonces presidente francés, Charles) de Gaulle y (el entonces canciller alemán, Konrad) Adenauer" y que marcó la reconciliación entre Francia y Alemania, subrayó.



Desde entonces, añadió Macron, Alemania y Francia han afrontado juntas "retos extraordinarios".



"No solo nos hemos reconciliado (tras dos Guerras Mundiales), sino que también hubo una reunificación, y siempre hemos dialogado juntos", insistió.



"Siempre hemos encontrado una vía para acercarnos y eso es una enorme suerte", sostuvo el presidente francés.



Macron recalcó que él ve mucho más lo que une a los dos países y han conseguido que lo que les separa.



"Las relaciones franco-alemanas son una pieza central de Europa e importantes para Europa", concluyó.



Por su parte, el presidente alemán dijo que sabe, "por las décadas pasadas, cuánto se ha beneficiado Europa de la amistad germano-francesa".



"Me complace que el punto de vista en Francia no sea diferente", recalcó.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es