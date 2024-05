Zelenski asegura que las tropas ucranianas tienen "control del combate" en zona fronteriza

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que las tropas del país han conseguido tomar el "control del combate" de la zona fronteriza en el noreste del país por donde entraron las fuerzas rusas para atacar la región de Járkov.



"Ahora nuestros combatientes han conseguido tomar el control del combate de la zona fronteriza, por donde han entrado los ocupantes rusos", indicó en su tradicional discurso nocturno a la población.



Zelenski hizo estas declaraciones tras reunirse el viernes en la región nororiental con militares, jefes de servicios especiales y autoridades regionales y municipales.



En su último parte bélico, el Estado Mayor General de Ucrania aseguró que en el sector de Járkov se produjeron la víspera 13 enfrentamientos con los invasores rusos, de los que diez fueron repelidos en las zonas de Liptsi, Tykhi y Vovchansk.



En Liptis, el comandante de 5º batallón operativo de la brigada "Espartana", Mijailo Hologurski, señaló que los soldados ucranianos han detenido el avance ruso en la periferia norte de la localidad, si bien las fuerzs del Kremlin siguen luchando sin parar.



"El enemigo ha sido detenido, la situación está actualmente estabilizada. Es decir, no hay avances del enemigo por el momento. El enemigo realiza constantes contraataques, pero todos sus ataques de la última semana o dos fueron rechazados y no se registraron sus avances en ninguna parte", indicó, según la agencia UNIAN.



A su vez, según el Estado Mayor General, continúa la batalla cerca de la localidad de Staritsia.



Allí, agregó en su parte, las tropas ucranianas no solo se están defendiendo, sino en algunos sectores efectuando contraataques.



"La situación está bajo control. Además, los defensores ucranianos están haciendo retroceder al enemigo de la primera línea de defensa con operaciones de asalto, y están teniendo éxito en algunas zonas", aseguró el Estado Mayor.

