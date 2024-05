Vladímir Putin pide la reanudación de las negociaciones de paz con Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, se mostró el viernes partidario de reanudar las negociaciones de paz con Ucrania, aunque expresó sus dudas sobre la legitimidad de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, cuyo mandato expiró el pasado 20 de mayo.



"Las negociaciones de paz deben ser reanudadas y no mediante un ultimátum, sino con el sentido común", afirmó Putin durante una rueda de prensa en Minsk, capital bielorrusa.



Putin llamó a Ucrania a volver a la mesa de negociaciones, aunque advirtió que éstas deben tener como objetivo final "la firma de documentos jurídicamente vinculantes".



Recordó que Ucrania ya firmó un documento de esa clase a finales de marzo de 2022 en Estambul, pero retiró la firma bajo presiones de Occidente.



"De nuevo se habla de que hay que regresar a las negociaciones. ¡Que vuelvan! Pero que vuelvan no partiendo de lo que una parte quiere (...), sino de la situación actual sobre el terreno. Nosotros estamos dispuestos", afirmó.



Putin se preguntó: "¿Con quien negociar? No es una pregunta baladí (...) Rusia es consciente de que la legitimidad del actual jefe de Estado (de Ucrania) ha expirado".



"Creo que uno de los objetivos de la conferencia que fue anunciada en Suiza radica en que la comunidad occidental, los patrocinadores del actual régimen de Kiev, confirmen la legitimidad del jefe de Estado vigente o ya no vigente", dijo.



Llegado el momento, Putin subrayó que Moscú debe estar "completamente seguro" de que está dialogando con un "poder legítimo"



Putin hizo esta declaración justo cuando las tropas rusas están ganando terreno tanto en el Donbás como en el segundo frente que el ejército ruso abrió en la región nororiental de Járkov.

