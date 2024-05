Fallecidos 3 bebés en Italia por tosferina y aumentan un 800% las hospitalizaciones

Tres recién nacidos han fallecido en lo que va de año por tosferina en Italia, donde han aumentado un 800% las hospitalizaciones, según la Sociedad Italiana de Pediatría (SIP), que alerta de que la epidemia afecta principalmente a bebés y lactantes no vacunados.



Entre enero y mayo, se registraron 110 casos de tosferina, con más de 15 hospitalizaciones de lactantes y tres recién nacidos fallecidos, reveló Alfredo Guarino, Presidente de la SIP de la región de Campania (sur), una de las tres más afectadas por la onda epidémica junto a Sicilia (sur) y Lacio (centro).



Los datos proceden del proyecto de la red clínica INF-ACT, cuyo objetivo es desarrollar nuevas estrategias para la detección precoz, la prevención y el tratamiento de las amenazas infecciosas y se recogieron en siete centros de alta especialización distribuidos por todo el territorio nacional, explica la SIP en su web.



El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) ya había alertado de que se habían detectado casi 60.000 casos de tosferina en toda Europa entre 2023 y abril de 2024, un aumento de más de 10 veces en comparación con 2022 y 2021.



La presidenta de la SIP, Annamaria Staiano, explicó que la tosferina "es altamente contagiosa y peligrosa especialmente en los primeros meses de vida y en los bebés con un mayor riesgo de complicaciones y muerte. En este grupo de edad, la mortalidad oscila entre el 1 % y el 1,5 %".



"Podemos proteger a esta población particularmente vulnerable a través de la inmunización de la madre durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, que es altamente segura y eficaz para proteger a los niños que todavía son demasiado pequeños para ser vacunados”, añadió.



Guarino, por su parte, señaló que se ha registrado "un aumento del 800% en las hospitalizaciones por tosferina en comparación con 2022 y 2023, en la mayoría de los casos de recién nacidos y lactantes no vacunados menores de 4 meses. El 95 % de las madres de estos niños no estaban vacunadas y el 80% no había recibido ninguna información sobre la disponibilidad de una vacunación prenatal".



Se trata de "casos graves, por lo que son solo la punta del iceberg con respecto a la circulación de la tosferina, ya que no se tienen en cuenta los casos no hospitalizados. La dinámica y el análisis de flujos proporcionan las tendencias, pero no las cifras absolutas, que llegarán más tarde, lo que permite una intervención temprana en materia de salud pública", agregó.



Especialmente preocupante es la situación en Campania, donde se han registrado más de 30 hospitalizaciones de lactantes con tos ferina en los centros de enfermedades infecciosas pediátricas de Nápoles, mientras que 17 pacientes fueron hospitalizados en los primeros 4 meses de 2024 en el Umberto I de Roma, tres de los cuales terminaron en cuidados intensivos.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es