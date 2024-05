Israel llama a su embajadora en España por el reconocimiento del Estado palestino

El Ministerio de Exteriores de Israel ha anunciado este miércoles la llamada a consultas de su embajadora en España, Rodica Radian-Gordon, después de que el Gobierno español avanzara el reconocimiento del Estado palestino, que se formalizará el próximo 28 de mayo.



Israel también ha llamado a consultas a sus respectivos embajadores en Irlanda y Noruega, Dana Erlizh y Avi Nir-Feldklein, respectivamente, después de que estos países reconocieran el Estado palestino, decisión que formalizarán el mismo día que España; además de convocar a los representantes diplomáticos de esos países en Israel.



El presidente español, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles el reconocimiento de Palestina como Estado, algo que, según ha dicho, "es lo correcto", pero "no es contra nadie, ni contra el pueblo de Israel, ni mucho menos contra los judíos".



La israelí Radian-Gordon está a punto de cumplir su tiempo como embajadora en Madrid, destino que debía abandonar antes del verano, y ya está nombrado su sucesor en el cargo, Zvi Vapni, un experimentado diplomático israelí que ejerció también como asesor en asuntos internacionales del presidente Isaac Herzog.



El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, ha ordenado además convocar a los embajadores de Irlanda, España y Noruega en Israel "para una conversación de reprimenda" en la que se les mostrará el vídeo que los propios milicianos de Hamás grabaron con sus cámaras del secuestro y asesinato, el 7 de octubre, de varias soldados israelíes en un puesto de observación cercano a la Franja.



De esta forma, Israel convoca a la embajadora de España, Ana María Salomón; y a Sonya McGuiness, de Irlanda; y Per Egil Selvaag, de Noruega, a una reunión urgente en la sede del Ministerio de Exteriores de Israel, en Jerusalén.



"Han decidido conceder una medalla de oro a los asesinos de Hamas, que violaron a niñas y quemaron bebés. Les mostraremos qué decisión tan retorcida tomaron sus gobiernos", ha afirmado Katz en un comunicado.



"Les mostraremos tan horripilante vídeo del secuestro de las soldados de observación para ilustrarles sobre la retorcida decisión que tomaron sus gobiernos. Israel no pasará esto en silencio: su paso tendrá graves consecuencias", ha agregado.



Por su parte, tanto el presidente palestino Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Nacional Palestina; como la Organización para la Liberación de Paletina; como el grupo islamista Hamás -que gobierna la Franja de Gaza desde 2007- han celebrado la decisión de España, Irlanda y Noruega, y la consideran un paso importante hacia la solución de los dos Estados y la autodeterminación del pueblo palestino.



En total, 140 países reconocen el Estado palestino, ocho de ellos europeos -Bulgaria, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Hungría, Chipre y Suecia-, así como casi todos los países árabes o los históricamente vinculados al movimiento no alineado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es