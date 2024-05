Rusia afirma que Irán no le ha pedido ayuda para investigar accidente de Raisí

Rusia declaró este lunes que Irán no le ha pedido ayuda en la investigación de la catástrofe del helicóptero del presidente iraní, Ebrahim Raisí, que se saldó con la muerte del mandatario y otros altos cargos de la República Islámica.



"No hemos recibido ninguna señal al respecto de nuestros amigos iraníes", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la correspondiente pregunta de un medio ruso.



Al ser preguntado si habrá representantes rusos en los funerales de Raisí, Peskov explicó que las tradiciones locales no prevén la asistencia de invitados extranjeros en tales ceremonias y que Moscú no ha recibido por ahora ninguna información sobre los planes de Teherán.



El portavoz de la Presidencia rusa también indicó que Moscú había enviado dos aviones del Ministerio de Emergencias a Irán para participar en las labores de búsqueda y rescate en el lugar del accidente, pero las aeronaves tuvieron que retornar a Rusia sin alcanzar su destino tras conocerse la noticia sobre la muerte de los ocupantes del helicóptero presidencial.



En tanto, varios diputados rusos sugirieron que el siniestro del helicóptero de Raisí no fue un accidente.



"No se puede excluir ninguna hipótesis", aseguró Leonid Slutski, dirigente del partido Liberal-Democrático de Rusia y ex candidato presidencial.



Semejante posibilidad fue expresada por el legislador Yevgueni Fiódorov, quien no descartó la implicación de Estados Unidos e Israel en la tragedia del helicóptero de Raisí.



El presidente ruso, Vladímir Putin, envió hoy sus condolencias por la muerte de Raisí, que calificó de "enorme tragedia" para el pueblo iraní.



Rusia e Irán han estrechado en los últimos años sus relaciones, especialmente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, ya que Teherán le suministra a Moscú los drones Shahed con los que bombardea el territorio del país vecino.



Ambos países han firmado una declaración conjunta contra las sanciones económicas occidentales en su contra y han condenado el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de Israel contra la Franja de Gaza.



En gran medida gracias al apoyo de Rusia, Irán ingresó en 2023 en la Organización de Cooperación de Shanghái y en enero pasado en el grupo de economías emergentes BRICS.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es