Un barco en el mar Rojo dañado por impacto de "objeto desconocido", según Marina británica

Un barco que transitaba por el mar Rojo ha recibido un impacto de un "objeto desconocido" que ha provocado "daños leves", alertó este sábado la Marina británica.



El ataque ha tenido lugar a 76 millas al noroeste de Al Hudeida, uno de los principales puertos del Yemen y controlado por los rebeldes chiíes hutíes, que no han reivindicado esta acción.



"El capitán ha confirmado (que el barco) ha sufrido daños leves tras ser golpeado por un objeto desconocido en su babor", apuntó la Marina, que añadió que tanto el buque como la tripulación "están a salvo y continúan hacia su próximo puerto de escala".



La Marina británica no ha identificado el barco atacado.



El pasado día 9, los hutíes anunciaron una ampliación de sus operaciones en el mar Rojo e indicaron que atacarán todo barco cuya compañía esté involucrada en el transporte de mercancías a Israel, independientemente de si la embarcación se dirige o no a un puerto israelí.



Los hutíes han lanzado decenas de ataques contra buques en el mar Rojo desde el pasado 19 de noviembre, incluido un secuestro y un hundimiento, lo que ha provocado severas disrupciones en esta estratégica vía, por donde se calcula que transita alrededor del 15 % del comercio marítimo mundial.

