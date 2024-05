China critica a EE.UU. por "buscar enemigos en lugar de la paz" en la guerra de Ucrania

China criticó este viernes a Estados Unidos por su "lógica de blanco y negro" y su actitud de "buscar enemigos en lugar de la paz", en referencia a las recientes declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado sobre la guerra de Ucrania.



El portavoz del Ministerio de Exteriores Wang Wenbin acusó hoy a Washington de mantener una "mentalidad de la Guerra Fría" y de ser "responsable en parte del estallido y la intensificación del conflicto en Ucrania".



Este jueves, el portavoz del departamento de Estado estadounidense Vedant Patel aseguró que China no puede "tener el pastel y comérselo también”, al pretender tener al mismo tiempo “relaciones buenas, sólidas y más profundas” con Europa, a la vez que “alimenta la mayor amenaza a la seguridad europea en mucho tiempo”, en referencia a sus relaciones con Moscú.



Wang afirmó en una rueda de prensa que China "no es ni creadora ni parte" del conflicto y que, por el contrario, "siempre ha estado promoviendo la paz y el diálogo".



El portavoz chino instó a Estados Unidos a "no culpar a China por el conflicto", a "no intentar crear divisiones entre China y Europa" y a "no añadir más combustible al fuego".



En su lugar, Wang pidió a Washington que "realice acciones prácticas para la solución política de la crisis ucraniana", nuevamente evitando denominar al conflicto como guerra, manteniendo la equidistancia mientras el presidente ruso, Vladimir Putin, se halla de visita oficial en el gigante asiático.



El líder ruso se reunió este jueves con el presidente chino, Xi Jinping, en un cara a cara en el que dejaron clara su buena sintonía, lo que aleja las esperanzas occidentales de que Pekín presione a Moscú para que pise el freno en Ucrania.



Las declaraciones de China se producen en un contexto de crecientes tensiones entre el gigante asiático y Estados Unidos por la guerra.



Washington ha acusado a Pekín de apoyar militarmente a Rusia, mientras que China ha negado estas acusaciones y ha pedido un alto el fuego y negociaciones "teniendo en cuenta los intereses de todas las partes".

