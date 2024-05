Francia acusa a Azerbaiyán de injerencia en los disturbios de Nueva Caledonia

El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, acusó este jueves a Azerbaiyán de injerencia en Nueva Caledonia, que sufre unos graves disturbios desde hace varios días, con cuatro muertos.



"Sobre Azerbaiyán, no es algo fantasioso, es una realidad", afirmó Darmanin en unas declaraciones al canal público de televisión France2, en respuesta a una pregunta acerca de si Rusia, China o el país caucásico han tenido algún papel en la instigación de la ola de violencia.



"Lamento que parte de los líderes independentistas caledonios hayan cerrado un acuerdo con Azerbaiyán", añadió el responsable francés de Interior.



"Es incontestable", insistió, y recordó que el régimen azerbaiyano "es una dictadura que masacra" a parte de su población, por lo que a su juicio esta colaboración "da una idea" acerca de los que supone la democracia para "algunos líderes" independentistas.



En todo caso, Darmanin subrayó que incluso si hay intentos de injerencia, "ningún país" está en situación de generar violencia en ese territorio, ya que "Francia es soberana".



Darmanin destacó que la jornada del jueves ha sido más tranquila en ese territorio francés del Pacífico Sur, aunque reconoció que "la calma no ha sido restablecida por todas partes", si bien no hay por ahora nuevas víctimas mortales.



Se han seguido produciendo incendios y saqueos, pero a un menor nivel, sin nuevas víctimas, tras los cuatro muertos (uno de ellos un gendarme, con un disparo en la cabeza), que hubo ayer.



El ministro atribuyó esa mejora de la situación a la instauración del estado de emergencia y a la llegada de refuerzos policiales, ya que se pasará de 1.700 a 2.700 agentes para mañana.



"Vamos a recuperar totalmente el control en las próximas horas", aseguró.



El Gobierno ha enviado a unidades militares a proteger el aeropuerto y los puertos, pero el ministro del Interior precisó que los soldados no están desplegados por las calles.



El presidente Emmanuel Macron, que encabezará esta mañana un nuevo consejo de Defensa centrado en la crisis, ha propuesto a los responsable políticos caledonios mantener una videoconferencia en el transcurso de la jornada, según anunció el Elíseo.



Macron ha anulado una visita que tenía prevista para hoy al nuevo reactor nuclear de Flamanville (Normandía, noroeste).



Los habitantes del territorio explican que varios días de disturbios, incendios y saqueos han creado problemas de abastecimiento de alimentos básicos, que escasean en algunas zonas.



Las imágenes enviadas desde el territorio, que comprende tres archipiélagos y tiene unos 270.000 habitantes, siguen mostrando comercios saqueados e incendiados, vehículos calcinados y milicias ciudadanas en las calles para proteger sus barrios de los violentos, que el Gobierno relaciona con el independentismo más radical.



El alto comisario del Estado en el territorio, Louis le Franc, denunció específicamente a la Célula de Coordinación de Acciones sobre el Terreno (CCAT), una entidad radical del independentismo político canaco como "una organización de forajidos".



El ministro del Interior calificó a ese grupo como una organización "mafiosa" que no puede ser confundida con un actor político, y señaló que diez de sus líderes fueron objeto de una medida administrativa para que no pudieran salir de sus viviendas.

