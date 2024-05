La OTAN dice que "no es demasiado tarde" para ayudar a Ucrania a prevalecer

El presidente del Comité Militar de la OTAN, Rob Bauer, aseguró este jueves que "no es demasiado tarde" para ayudar a Ucrania e instó a los países aliados a privilegiar la ayuda a Kiev en este momento crítico frente a cumplir los objetivos de capacidad de la organización transatlántica.

"No es demasiado tarde para que Ucrania prevalezca. La libertad de Ucrania no puede, no debe y no morirá. Y, aliados, si se enfrentan a la elección entre cumplir los objetivos de capacidad de la OTAN o apoyar a Ucrania, deberían apoyar a Ucrania. Las existencias pueden y se repondrán. Las vidas perdidas se pierden para siempre", dijo Bauer al inicio de la reunión hoy del Comité Militar de la Alianza.

Los integrantes del comité militar de la OTAN tiene previsto mantener este jueves una reunión con los líderes militares ucranianos en un nuevo formato del Consejo de Ucrania de la OTAN, a través de una línea segura, para informar de la situación actual en Ucrania.

"Juntos discutiremos nuestro continuo apoyo a Ucrania en esta lucha monumental", dijo Bauer, en un momento en que Rusia busca sobre el terreno dispersar a las fuerzas ucranianas con la apertura de un nuevo frente en Járkov, con el objetivo de aprovechar el debilitamiento de las defensas en otras zonas para avanzar.

"Hoy es el día 813 de lo que Rusia pensó que sería una guerra de tres días. Ucrania ha demostrado al mundo que tiene la capacidad de lograr un éxito sin precedentes en el campo de batalla. No hay nada que no puedan hacer. Todo lo que necesitan es nuestra ayuda", remarcó el presidente del Comité Militar de la Alianza.

Bauer se felicitó de que, "afortunadamente, hay más ayuda en camino", pero "el tiempo en Ucrania no se mide en días, semanas o meses. Se mide en vidas humanas. En las naciones aliadas, una semana es una semana. En Ucrania, una semana es una madre, un padre, un hijo, un amigo, un ser querido, perdidos para siempre", advirtió.

"Ucrania contará con nuestro apoyo todos los días venideros", garantizó el alto cargo militar, al advertir de la "encrucijada en la que se encuentra el mundo en estos momentos.

Encrucijada

"El mundo se encuentra en una encrucijada histórica, no sólo entre democracia y autocracia. Se trata también de una cuestión de impunidad versus rendición de cuentas", dijo.

Y aseguró en este punto que "los dirigentes rusos han dejado muy claro que optaron por la impunidad" para "justificar su incesante búsqueda de ganar poder en el extranjero para no perderlo en casa".

"Están dispuestos a sacrificar no sólo a cientos de miles de su propio pueblo, sin siquiera molestarse en recoger sus cadáveres en el campo de batalla, sino que, además, están dispuestos a poner en peligro el bienestar de muchos más millones en todo el mundo utilizando alimentos, energía y migración como armas", aseguró Bauer.

Ante ese escenario, el presidente del Comité Militar de la OTAN instó a los aliados a detener "el intento ruso de destruir el orden internacional basado en reglas" con "unidad y disuasión", "nuestros activos más valiosos", destacó.

"Es por eso que hoy no solo discutiremos el camino de transformación de la OTAN, sino también cómo las fuerzas armadas aliadas pueden hacer que los nuevos planes de defensa de la OTAN sean completamente ejecutables", señaló.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es