Vladímir Putin respalda el plan chino para la resolución de la guerra de Ucrania

El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que su país apoya la propuesta para resolver la guerra de Ucrania presentada por China, país al que está previsto que llegue mañana jueves para una visita de dos días.



En una entrevista con la agencia oficial de noticias Xinhua publicada este miércoles, Putin expresó opiniones favorables sobre la posición de Pekín respecto a una solución política del conflicto.



Putin valoró la comprensión de China sobre “las raíces y el impacto geopolítico” de la guerra, haciendo así referencia a un documento publicado en febrero de 2023 que resume la posición del gigante asiático sobre la “Resolución Política de la Crisis de Ucrania”, cómo se denomina en el país al conflicto.



Este documento, que incluye una propuesta de 12 puntos, refleja, según Putin, el “sincero deseo de China de estabilizar la situación” y sugiere un enfoque que evita la “mentalidad de la Guerra Fría".



Además, el líder ruso hizo hincapié en los “cuatro principios para la resolución pacífica” de la guerra promovidos hace un mes por su homólogo chino, Xi Jinping, que “encajan perfectamente” en la propuesta china y garantizan “la seguridad indivisible y el respeto al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”.



El mandatario enfatizó que su país “no ha rehusado negociar” para resolver el conflicto de más de dos años de antigüedad.



"Estamos abiertos al diálogo sobre Ucrania, pero dichas negociaciones deben tener en cuenta los intereses de todos los países involucrados en el conflicto, incluyendo los nuestros”, afirmó Putin.



Su visita a China, que comienza este jueves y se prolongará hasta el viernes, tiene lugar después del reciente viaje de Xi a Europa en medio de las presiones de Occidente para que el líder chino utilice su influencia sobre su par ruso para que ponga fin a su ofensiva en Ucrania.



La gira de Xi, que no visitaba Europa desde hace cinco años, tuvo paradas en Francia, Serbia y Hungría.



Pekín, que ha profundizado sus lazos con Moscú desde que estalló el conflicto, ha pedido la celebración de una conferencia internacional que sea “reconocida tanto por Rusia como por Ucrania” para reanudar el diálogo.



Sobre el conflicto en Ucrania, China ha insistido en la necesidad de respetar tanto la "soberanía y la integridad territorial” como las "preocupaciones legítimas de seguridad” de todos los países y rechazado cualquier sanción unilateral.



La visita llega además después de que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pidiera a finales de abril a Pekín que “no ayude a Rusia” y que no le suministre componentes que podrían ser utilizados en su guerra contra Ucrania.



Pekín ha negado que haya vendido armamento a Rusia y asegura que mantiene una relación comercial “normal” con Moscú.



Sin embargo, funcionarios estadounidenses han advertido en las últimas semanas de que empresas chinas están ayudando a la industria armamentística rusa mediante la venta de equipos que podrían utilizarse para la producción de misiles balísticos.



En febrero de 2022, poco antes del comienzo de la invasión rusa de Ucrania, Xi y Putin proclamaron en Pekín la "amistad sin límites" entre sus naciones.



Desde entonces, han defendido que sus lazos "no amenazan a ningún país" y que, en realidad, "hacen avanzar la multipolarización del mundo".

