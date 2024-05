China espera que Palestina sea reconocida "pronto" como Estado de pleno derecho en la ONU

China afirmó este lunes que espera que Palestina sea reconocida "pronto" en las Naciones Unidas como Estado de pleno derecho y expresó su deseo de que "ningún país ponga obstáculos" para que eso suceda.



Una abrumadora mayoría de 143 Estados, de los 193 miembros de la ONU, volvió a pedir el pasado viernes en la Asamblea General reconsiderar la integración de Palestina como Estado de pleno derecho, una decisión que compete al Consejo de Seguridad.



Solo nueve países votaron en contra (entre ellos EE.UU., Israel, Argentina, Hungría y la República Checa), y 25 se abstuvieron en esta resolución, que fue copatrocinada por España, Irlanda, Noruega y Bélgica, junto a más de setenta países.



"Que esa votación saliera adelante reitera que el pueblo palestino tiene derecho a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado independiente. China apoyó la moción y recomienda al Consejo de Seguridad que vuelva a considerar esta solicitud", afirmó hoy el portavoz de Exteriores Wang Wenbin en rueda de prensa.



El portavoz instó a los "países pertinentes" a que "no pongan obstáculos para que Palestina se una a Naciones Unidas".



Asimismo, Wang enfatizó que el establecimiento de Palestina como país independiente es "un deseo largamente anhelado por su pueblo", y que ser miembro formal en la ONU es "un paso clave en este proceso histórico".



"Apoyar y promover el proceso de creación de un Estado palestino independiente y proporcionar una sólida garantía para la implementación de la 'solución de dos Estados', así como llegar a una paz duradera en Oriente Medio, es lo que está pidiendo la comunidad internacional. Es responsabilidad común de todos", anotó.



La resolución aprobada el viernes concede además a Palestina nuevas competencias que superan su estatus actual de "Estado observador no miembro" y que definen su participación en la Asamblea General, pero especifica que no contará con derecho a voto ni podrá presentarse candidata a los organismos de Naciones Unidas.



El portavoz chino incidió en que estos derechos son "un remedio para la injusticia histórica sufrida por Palestina" y "una corrección" frente al "abuso del poder de veto por parte de Estados Unidos" en el Consejo de Seguridad.



"China espera que Palestina se convierta en un estado miembro de pleno derecho en una fecha próxima y que disfrute de derechos plenos e iguales como otros estados miembros", indicó.



En los últimos meses, el país asiático ha expresado su apoyo a la ‘solución de dos Estados’ y sus funcionarios han mantenido numerosas reuniones con representantes de países árabes y musulmanes para reafirmar esta posición o tratar de hacer avanzar conversaciones de paz.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es