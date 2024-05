El expresidente peruano Alberto Fujimori, diagnosticado con un nuevo tumor maligno

Los médicos del expresidente peruano Alberto Fujimori, de 85 años, le han detectado un nuevo tumor maligno, razón por la cual empezará un nuevo tratamiento, informó este viernes el exgobernante.



"Los resultados confirman un nuevo tumor diagnosticado como maligno", publicó Fujimori (1990-2000) en su cuenta de la red social X.



Acompañó el mensaje de un breve vídeo el que aseguró que dará "una nueva batalla" contra el cáncer.



"Justo ahora que he recuperado mi libertad, me toca dar una nueva batalla. Los resultados confirman un nuevo tumor diagnosticado como maligno por lo que voy a iniciar un tratamiento al lado de mi familia", apostilló.



En el mismo, recordó que la primera vez que le diagnosticaron una leucoplasia en la lengua fue hace 27 años, cuando era presidente, y que luego, cuando estaba preso, le volvieron a hacer "varias cirugías".



"En total he tenido en el mismo lugar seis cirugías. Así he llevado por mas de 27 años mi lucha contra el cáncer", afirmó.



El pasado 30 de abril, Fujimori fue sometido a una operación para descartar un tumor en la base de la lengua, según detalló entonces su hija Keiko Fujimori.



La cirugía se realizó "después de superar (Fujimori) una crisis de fibrilación auricular".



El exmandatario (1990-2000), que fue excarcelado a fines del año pasado gracias a un indulto humanitario recibido en 2017, ha sido sometido en el pasado a tratamiento oncológico por una lesión en la zona bucal y ha tenido recurrentes atenciones médicas por el mismo motivo.



Precisamente, sus antecedentes médicos fueron la razón para que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgue el indulto antes de que cumpla los 25 años de condena por delitos de lesa humanidad.

