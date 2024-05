Putin ofrece diálogo a Occidente, pero defiende la construcción de un nuevo orden mundial

El presidente ruso, Vladímir Putin, ofreció hoy diálogo a Occidente en materia de seguridad y estabilidad estratégica, aunque defendió la creación de un nuevo orden mundial tras ser investido para un quinto mandato al frente del Kremlin.



"Nosotros no rechazamos el diálogo con los países occidentales. Depende de ellos", dijo tras jurar el cargo con la mano derecha en un ejemplar de la Constitución rusa durante una ceremonia oficial en el Gran Palacio del Kremlin.



Putin se preguntó: "¿Tienen intención de seguir intentando frenar el desarrollo de Rusia, proseguir la política de agresión y la presión que no ha cesado durante años sobre nuestro país, o buscar vías de cooperación y paz?".



"Hemos estado y estaremos abiertos a fortalecer buenas relaciones con todos los países, que ven en Rusia un socio fiable y honesto. Y esa es efectivamente la mayoría mundial", añadió.



Subrayó que el diálogo con Occidente en materia de seguridad y estabilidad estratégica es "posible", pero advirtió que éste no debe transcurrir "desde una posición de fuerza", sino "sin arrogancia, prepotencia ni exclusividad personal, y sólo en igualdad de condiciones, respetando los intereses de cada uno".



Mientras, destacó que Rusia continúa la labor de "formación de un mundo multipolar y un sistema de seguridad equitativo e indivisible".



Putin resaltó la importancia de que Rusia sea "autosuficiente" y "competitiva", y de que el sistema sociopolítico sea "absolutamente robusto" ante cualquier desafío y amenaza.



Además de asegurar que la seguridad del pueblo ruso es una prioridad para él, recordó a los "héroes" de la campaña militar en Ucrania, la asignatura pendiente para su quinto mandato.



Putin, en el poder desde el año 2000, ordenó el lunes a las Fuerzas Armadas realizar maniobras con armas nucleares tácticas en el Distrito Militar Sur, que incluye a los territorios ucranianos anexionados por Moscú, en respuesta a las "provocaciones" y "amenazas" occidentales.



Además, Moscú citó el lunes a los embajadores de Francia y el Reino Unido por las afirmaciones de sus dirigentes sobre el posible despliegue de las tropas de la OTAN en Ucrania y el derecho de Kiev a atacar objetivos en territorio ruso con armamento occidental.

