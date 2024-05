Bélgica pide a la comunidad internacional dejar de entregar armas a Israel

La ministra belga de Cooperación al Desarrollo, Caroline Gennez, instó este martes a la comunidad internacional a dejar de enviar armas a Israel, ante el recrudecimiento de la guerra en Gaza.



“Creo que es hora de dejar de exportar armas a Oriente Medio, a Israel y a los países beligerantes. Me gustaría hacer un llamamiento a los Estados miembros y a la comunidad internacional para que dejen de exportar armas inmediatamente”, indicó Gennez a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Desarrollo de la Unión Europea (UE).



Los ministros se reúnen hoy después de que el Ejercito israelí iniciara una ofensiva anoche contra Rafah, en el sur de Gaza, pese a los llamamientos insistentes de la comunidad internacional de que no la llevara a cabo.



"Es un momento crucial. Una vez más, millones de personas mueren de hambre en Gaza. Siguen reteniendo rehenes y el ataque, la invasión terrestre de Rafah, es inminente”, indicó.



La ministra belga dejó claro que “necesitamos un alto el fuego ya” y que “esta violencia debe terminar”.



Gennez aseguró que la UE va a continuar la ayuda humanitaria para Gaza y que debe incluso reforzarla.



“Por eso pido encarecidamente a la Comisión Europea que reanude los compromisos y los pagos a la UNRWA”, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, ya que "creo que está claro que el informe (elaborado por la exministra francesa Catherine) Colonna asegura que hay garantías para hacerlo”.



Ese informe independiente realizó recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la UNRWA pero no halló indicios de que sus trabajadores participaran en actividades terroristas, como había postulado Israel.



Gennez también instó a la Comisión Europea a activar los planes de acción anuales para Palestina, en concreto los pagos de 2023 y la preparación y ejecución de los de 2024.

