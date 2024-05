Netanyahu: "Israel no puede aceptar" el fin de la guerra en Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo este domingo que su país "no puede aceptar" el fin de la guerra en Gaza como condición para un alto el fuego que permita liberar a los rehenes israelíes en el enclave palestino.



"No estamos dispuestos a aceptar una situación en la que los batallones de Hamás salen de sus refugios, vuelven a tomar el control de Gaza, reconstruyen su infraestructura militar y vuelven a amenazar a los ciudadanos de Israel en las comunidades adyacentes", dijo el mandatario issraelí en un mensaje.



Sus palabras se producen en pleno impulso negociador en El Cairo para lograr un acuerdo de tregua entre Israel y Hamás en Gaza, donde ya han muerto más de 34.600 personas, la mayoría mujeres y niños.



Netanyahu se refirió a las informaciones que apuntan a que el grupo palestino ha puesto como condición ineludible de un posible acuerdo el fin definitivo de las hostilidades.



"Hamás ha permanecido atrincherado en sus posiciones extremas, en particular la demanda de retirar a todas nuestras fuerzas de la Franja, terminar con la guerra y dejar intacto a Hamás", aseguró en un vídeo.



El primer ministro israelí dejó claro que no aceptará las demandas del grupo palestino, y que seguirá luchando hasta lograr todos sus objetivos en la guerra.



También defendió que Israel se ha mostrado extremadamente flexible en sus propuestas, y mandó un mensaje a los familiares de los rehenes, que llevan semanas manifestándose para pedir un acuerdo de tregua que permita la liberación de los israelíes retenidos en Gaza.



"Hamás es quien está impidiendo la liberación de los secuestrados. Hacemos todo lo posible por liberar a los secuestrados", aseguró.



Fuentes palestinas indicaron a EFE el sábado que el líder del grupo islamista en Gaza, Yahya Sinwar, "quiere un compromiso estadounidense por escrito para el fin incondicional de los combates" y solicita también que Israel no impida regresar a Cisjordania ocupada a los palestinos liberados a cambio de los rehenes israelíes.



Ante este desacuerdo, la fuente de Hamás indicó que el movimiento no entregará su respuesta a la propuesta de acuerdo para una tregua por tener pendientes algunas "aclaraciones", aunque reconoció que la iniciativa es "mejor que lo que se propuso en las rondas anteriores" de negociación.



Fuentes cercanas a las conversaciones en El Cairo consultadas por EFE indicaron este fin de semana que la propuesta de acuerdo incluye una primera fase de 40 días de tregua en la que se liberarían 33 rehenes del total de unos 128 rehenes israelíes retenidos por Hamás, mientras que el Ejército israelí se retiraría de las zonas en las que esté presente en la Franja de Gaza.



La segunda fase continuaría por otro periodo de 42 días durante el cual se liberarían todos los rehenes restantes y se extendería un proceso de "calma permanente en Gaza", mientras que la tercera y la última fase incluiría intercambiar los cadáveres y duraría también 42 días.

