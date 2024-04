Borrell espera que algunos países de la UE reconozcan en mayo a Palestina como Estado

El alto representante de la Unión Europa para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, espera que algunos países europeos hagan en mayo un anuncio sobre el reconocimiento oficial de Palestina como Estado, dijeron este lunes a EFE fuentes comunitarias.



Borrell hizo esas declaraciones hoy en una conversación sobre la "solución de dos Estados", de Israel y Palestina, con un grupo de periodistas en los márgenes de una reunión del Foro Económico Mundial en Riad, precisaron las fuentes.



En ese contexto, añadieron, el jefe de la diplomacia europea reiteró que "una solución de dos Estados también tiene que abordar la cuestión del reconocimiento de Palestina, ya que no puede haber una solución de dos Estados para un país que no es Estado".



En concreto, Borrell se refirió a la próxima votación en la Asamblea General de la ONU sobre la posible membresía de Palestina en la ONU.



Según las fuentes, el político español recordó que algunos Estados miembros de la UE ya "han anunciado o indicado que ven favorablemente la posibilidad de reconocer a Palestina dadas las circunstancias actuales".



Borrell señaló que "no sabía cuántos serían" los estados que finalmente anunciarían su decisión de reconocer a Palestina como Estado, ya que se trata de "una decisión nacional, no se discute a nivel de la UE en términos de tener una posición conjunta".



Hasta la fecha, España, Irlanda, Malta y Eslovenia han manifestado su intención de proceder a ese reconocimiento.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es