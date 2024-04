El líder supremo de Irán afirma que las sanciones no doblegarán al país

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este miércoles que las sanciones no doblegarán a su país, aseguró que han logrado avances a pesar de las medidas restrictivas y puso como ejemplo al sector armamentístico.



“Las sanciones no doblegarán a la nación iraní porque no tiene esperanzas en la ayuda de fuera de sus fronteras”, dijo Jameneí en un encuentro con trabajadores en Teherán, informó la agencia oficial IRNA.



El religioso afirmó que el propósito de las sanciones es “poner al sistema de la República Islámica en una situación difícil para que siga sus líneas coloniales y arrogantes” de los países occidentales.



“Quieren nuestra pura obediencia y sumisión”, aseguró en referencia a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y a las políticas de la Unión Europea.



Jameneí afirmó que es imposible “que el sistema islámico, el orgullo islámico y la gran nación islámica se someta a tal coerción” y aseguró que Irán ha logrado avances a pesar de las medidas restrictivas impuestas por países occidentales.



“Una nación viva crea oportunidades para sí misma a partir de la hostilidad del enemigo, lo cual es un claro ejemplo en el sector armamentístico”, dijo el líder.



Irán puso de manifiesto la potencia de su industria armamentística el sábado 13 en el ataque con cientos de misiles y drones contra Israel, que a pesar de su espectacularidad no provocó grandes daños.



Las declaraciones de Jameneí se producen dos días después de que los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea (UE) acordasen imponer nuevas sanciones a la fabricación de misiles y drones iraníes, así como a su transferencia a Rusia y grupos no estatales asociados a Irán.



Ante ese acuerdo, el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, dijo ayer que la UE no debería seguir los pasos de Estados Unidos para “satisfacer a Israel” y consideró “lamentables” las nuevas sanciones.

