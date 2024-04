El supervisor medioambiental británico acusa a Sunak de hacer retroceder a Reino Unido

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha hecho retroceder a su país en la lucha contra el cambio climático, a juicio del jefe del organismo supervisor del medio ambiente, Chris Stark, que acusó al líder 'tory' (Conservador) de haber dañado la imagen internacional del Reino Unido.



En una entrevista con la BBC emitida este domingo, el director del independiente Comité del Cambio Climático (CCC) aseguró que Sunak "claramente" no había priorizado la reducción de emisiones de la misma forma que sus predecesores, los también conservadores Boris Johnson y Theresa May.



"Creo que (Sunak) nos ha hecho retroceder. Hemos abandonado una posición en la que estábamos en primera línea, avanzando tan rápido como podíamos en algo que creo que es fundamental para la economía del Reino Unido", señaló Stark.



A su juicio, bajo Sunak el país ha enviado el mensaje al resto del mundo de que ahora es "menos ambicioso" climáticamente de lo que era y que eso es algo "extremadamente difícil de recuperar".



Pese a que el Reino Unido "ha hecho mucho en la lucha contra el cambio climático, eso ya es pasado", subrayó Stark, que dirige un organismo que asesora al Gobierno y evalúa los progresos en los objetivos marcados.



En los últimos meses, Sunak ha pospuesto la prohibición de venta de vehículos nuevos de gasolina y diesel y ha relajado los objetivos para acabar con las calderas de gas.



En una reacción a las acusaciones de Stark, también en la BBC, la ministra de Seguridad Energética y Cero Neto, Claire Coutinho, arguyó que la lucha contra el cambio climático sigue siendo una prioridad para el Gobierno, y recordó que el Reino Unido es el primer gran país que ha recortado a la mitad sus emisiones "de forma pragmática".



"Hemos hecho algunos cambios (en los objetivos) para ayudar en el coste de la vida para las familias, y no vamos a pedir perdón por ello", aseguró Coutinho.

