Israel lanza misiles de represalia contra Irán: qué se sabe hasta el momento

Israel ha lanzado la madrugada de este viernes varios misiles contra Irán en la provincia de Isfahán en represalia por el ataque sufrido el pasado sábado, dijo un alto funcionario estadounidense a la cadena ABC.



Pero hasta el momento, ni el gobierno israelí ni el Pentágono han reconocido oficialmente la operación. Irán activó sus defensas y solo afirmó que se habían producido explosiones en la ciudad de Isfahan, pero que las instalaciones nucleares iraníes estaban seguras.



Además, Irán ha negado que haya sido atacado con misiles, dijo que "hasta el momento no se ha informado de ningún impacto o explosión a gran escala causado por ninguna amenaza aérea" y que la situación en Isfahan era de tranquilidad.



Qué es lo que se sabe hasta el momento de este ataque:



- Israel ha lanzado la madrugada de este viernes varios misiles contra Irán en la provincia de Isfahán en represalia por el ataque sufrido el pasado sábado, dijo un alto funcionario estadounidense a la cadena ABC.



- La televisión estatal iraní informó primero del sonido de “fuertes explosiones” en la provincia central de Isfahan, que atribuyó al derribo de drones por parte de las defensas aéreas del país. En Isfahan está Natanz, la zona donde está ubicada una de las instalaciones nucleares de Irán.



- Pero más tarde Irán negó que se haya producido un ataque con misiles contra el país y aseguró que las defensas aéreas han derribado varios drones: “Hasta el momento no se ha informado de ningún impacto o explosión a gran escala causado por ninguna amenaza aérea”, afirmó la agencia estatal IRNA.



- La televisión estatal iraní proporcionó una información similar y mostró imágenes de aparente normalidad en la ciudad de Isfahan.



“Las instalaciones nucleares en la provincia de Isfahan están completamente seguras”, indicó la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, el cuerpo al cargo de la seguridad de los centros atómicos del país.



- Estados Unidos dijo que no ha estado involucrado en el ataque y, además, Israel notificó a Washington antes de llevarlo a cabo, según ha dicho un alto funcionario a la cadena NBC.



- La agencia estatal IRNA informó en un principio de que se han activado las defensas aéreas en “varias provincias”, después de que se escuchasen “fuertes explosiones” en el centro del país



- En medio de la confusión sobre lo que está sucediendo, las autoridades de aviación suspendieron los vuelos en al menos tres ciudades del país, entre ellas Teherán y su aeropuerto internacional.



- Pero horas mas tarde Irán reabrió este viernes los aeropuertos, entre ellos los dos aeródromos de la capital: “Se han reanudado los vuelos en el Aeropuerto Internacional Imam Jomeiní”, dijo el director de relaciones públicas del aeródromo, Javad Salehi, según recoge la agencia Mehr.

