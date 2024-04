EE.UU. confirma la destrucción de 80 drones y seis misiles balísticos en el ataque iraní

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado este domingo la destrucción de más de 80 drones suicidas y seis misiles balísticos lanzados el sábado desde Irán y desde posiciones de los rebeldes yemeníes hutíes contra Israel.

"El 13 de abril y la mañana del 14 de abril, las fuerzas del CENTCOM, con el apoyo de destructores del Mando Europeo de Estados Unidos, atacaron y destruyeron con éxito más de 80 vehículos aéreos no tripulados de ataque unidireccional y al menos seis misiles balísticos que se dirigían a Israel desde Irán y Yemen", ha destacado el CENCTOM en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Además, ha informado que uno de los misiles y siete de los drones neutralizados procedían de territorio yemení, donde los hutíes, apoyados por Irán, continúan con sus acciones tanto a través del lanzamiento de ataques aéreos contra territorio israelí como contra buques que consideren relacionados con Israel, Estados Unidos o Reino Unido en el mar Rojo.

"El continuo comportamiento sin precedentes, maligno e imprudente de Irán pone en peligro la estabilidad regional y la seguridad de las fuerzas estadounidenses y de la coalición", ha expresado el CENTCOM, que ha reafirmado la posición estadounidense de apoyar la defensa de Israel contra "estas peligrosas acciones".

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha felicitado a las fuerzas estadounidenses por su trabajo a la hora de defender el territorio israelí de los proyectiles iraníes, razón por la que siente "muy orgulloso" de ellos.

"Sois los mejores de todo el maldito mundo, no es una exageración. Sois increíbles, absolutamente increíbles. Hicisteis una enorme diferencia, salvando muchas vidas. Gracias a vuestra extraordinaria habilidad, Estados Unidos ayudó a Israel a derribar casi todos esos misiles. Son extraordinarios. Me hacéis sentir muy orgulloso, y no lo digo por decir", ha expresado Biden en una conversación con los miembros del 494 Escuadrón de Cazas del Ejército estadounidense.

El secretario del Departamento de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, por otro lado, ha hablado por tercera vez en una semana con su homólogo israelí, Yoav Gallant, para analizar la "exitosa operación combinada" para defender a Israel frente a los "ataques sin precedentes" de Irán y de sus milicias afines en la región.

El Ejército de Israel ha confirmado que el ataque directo de Irán --la anunciada por Teherán como operación 'Promesa Verdadera'-- ha comprendido el lanzamiento de 170 drones, 30 misiles crucero y 120 misiles balísticos, "un 99 por ciento" de los cuales han sido interceptados por los sistemas defensivos israelíes.

Por su parte, Irán ha defendido que estos ataques son parte de una respuesta legítima y de su derecho a la "autodefensa" tras el citado bombardeo contra su Consulado en Damasco, achacado a Israel y que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní.

