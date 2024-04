El OIEA confirma un "temerario" ataque con drones contra la central nuclear de Zaporiyia

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este domingo que la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por tropas rusas, fue objeto de un "temerario" ataque con drones que no comprometió la seguridad de la central.



"Se trata de una clara violación de los principios básicos de protección de la mayor central nuclear de Europa. Estos ataques temerarios aumentan significativamente el riesgo de un accidente nuclear grave y deben cesar inmediatamente", denunció en la red social X Rafael Grossi, director de ese organismo de la ONU.



Rosatom, la empresa estatal de energía nuclear de Rusia, había afirmado previamente que tres personas habían resultado heridas en un ataque ucraniano con drones a esa instalación.



Grossi indicó que el personal que el OIEA tiene en la planta ha informado de tres impactos directos contra la estructura de contención de uno de los seis reactores de la central.



"Los daños en la unidad 6 no han comprometido la seguridad nuclear, pero se trata de un incidente grave con potencial para comprometer la integridad del sistema de contención del reactor", señaló el OIEA en esa misma red social.



Grossi, que lleva advirtiendo del riesgo de un accidente atómico desde que Rusia ocupó la planta en marzo de 2022, afirmó hoy que "no es concebible que alguien pueda beneficiarse u obtener alguna ventaja militar o política de los ataques contra instalaciones nucleares".



Por eso, apeló a las autoridades militares, sin especificar de qué bando, que se abstengan de ejecutar acciones que violen los principios básicos que protegen las instalaciones atómicas.

