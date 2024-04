Operadores turísticos piden al Gobierno de Perú que anule la solicitud de visa a mexicanos

La Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur) solicitó este domingo al gobierno de Perú que deje sin efecto la decisión de solicitar visa a los mexicanos, anunciada en reciprocidad ante una medida similar dictada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



"Solicitamos a la señora presidente, Dina Boluarte, y al premier, Gustavo Adrianzén, tengan a bien actuar y adoptar las medidas que sean necesarias para que el turismo de Perú no se vea perjudicado y perdamos todo lo poco que hemos avanzado en la integración de nuestros países", señaló la Apotur en un pronunciamiento.



Añadió que el turismo "ha sido parte del discurso de la investidura del voto de confianza del Gabinete", que se presentó el pasado jueves ante el Congreso, y que, por ese motivo, esperan que ese ofrecimiento "no sea una promesa incumplida".



Perú anunció este sábado que impondrá el visado obligatorio para los ciudadanos de México que decidan visitar su territorio, en aplicación del "principio de reciprocidad" tras una medida similar tomada de manera "unilateral" por el país norteamericano.



La Cancillería agregó que "lamenta esta decisión de México que menoscaba los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales y afecta los compromisos programáticos asumidos en la Alianza del Pacífico para facilitar el libre movimiento de personas entre ambos países".



Al respecto, la Apotur manifestó su "más grande preocupación por la decisión adoptada" y sostuvo que aunque entiende que "está basada en el principio de reciprocidad, siendo una opción válida", considera que "tal vez no la que mejor convenga para los intereses" de su país.



Indicó, al respecto, que "Perú no aplica ese principio al resto de países que solicitan visa a los ciudadanos peruanos" y que una decisión de este tipo va "en contra de la reactivación del turismo receptivo".



Señaló, al respecto, que durante este año, México es el cuarto país no fronterizo con mayor cantidad de turistas que han visitado Perú, al llegar estos a 10.763 visitantes, solo superado por Estados Unidos, Argentina y España.

